Hội thảo quốc tế về môi trường và kỹ thuật đại dương - ICEOE 2026

Hơn 300 nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia trong nước, quốc tế đã tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Môi trường và Kỹ thuật Đại dương - ICEOE 2026. Sự kiện do Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) đăng cai tổ chức từ ngày 27 đến 29/11.

Diễn ra trong 3 ngày, ICEOE 2026 tập trung vào các lĩnh vực môi trường, kỹ thuật đại dương, vật liệu, năng lượng và công nghệ liên ngành

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tốt nghiệp sau đại học năm 2026

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tốt nghiệp sau đại học năm 2026 cho 133 học viên và 13 nghiên cứu sinh thuộc các khoa, bộ môn của trường.

Các nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ năm nay đã đạt thành tích đáng chú ý với tổng cộng 57 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín

Đưa tiếng Anh vào trường học: Bắt đầu từ năng lực giáo viên

Trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, việc bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, kể cả giáo viên các môn học khác, đang được phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh chú trọng triển khai.

Chương trình lần này hướng đến việc mở rộng phạm vi ứng dụng Tiếng Anh trong môi trường học đường

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV - Ngày 29/11/2026.