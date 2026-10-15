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TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số liệu giám sát trong tuần từ ngày 28/9 đến 4/10 cho thấy, toàn thành phố ghi nhận 34.664 ca viêm hô hấp cấp. Riêng trong tuần này, có 151 mẫu xét nghiệm dương tính với virus cúm, trong đó 116 mẫu là cúm A/H1N1.

TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026 - Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh đang giám sát tác nhân gây bệnh tại 29 cơ sở y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi các chùm ca bệnh để kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp kiểm soát

Xe tải kéo lê xe máy gần 80m, một người tử vong

Xe tải va chạm xe máy rồi kéo lê trên đường khoảng 80 mét làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026 - Ảnh 2.

Xe máy nằm phía trước bánh phải, ở phần đầu xe tải. Mặt đường nhựa có một vết cày kéo dài phía sau xe tải. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

TP. Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm từ năm 2028

TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết chuyển đổi giao thông xanh và thiết lập vùng phát thải thấp. Theo đề xuất, từ năm 2028, thành phố sẽ thí điểm hạn chế phương tiện phát thải cao tại khu vực trung tâm hiện hữu và đô thị mới Thủ Thiêm.

TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026 - Ảnh 3.

Thành phố định hướng chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, tiến tới xanh hóa toàn bộ phương tiện trong vùng phát thải thấp vào năm 2040

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 15/10/2026.

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(HTV) - Vụ việc xe tải cán người bỏ chạy xảy ra rạng sáng 15/10 tại phường Tân Hiệp khiến một phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lập tức tăng ga rời hiện trường. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

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(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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Từ năm 2027, hành khách có thể dùng vé liên thông trên nhiều phương tiện tại TP. Hồ Chí Minh

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