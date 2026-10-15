TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số liệu giám sát trong tuần từ ngày 28/9 đến 4/10 cho thấy, toàn thành phố ghi nhận 34.664 ca viêm hô hấp cấp. Riêng trong tuần này, có 151 mẫu xét nghiệm dương tính với virus cúm, trong đó 116 mẫu là cúm A/H1N1.
Xe tải kéo lê xe máy gần 80m, một người tử vong
Xe tải va chạm xe máy rồi kéo lê trên đường khoảng 80 mét làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm từ năm 2028
TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết chuyển đổi giao thông xanh và thiết lập vùng phát thải thấp. Theo đề xuất, từ năm 2028, thành phố sẽ thí điểm hạn chế phương tiện phát thải cao tại khu vực trung tâm hiện hữu và đô thị mới Thủ Thiêm.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 15/10/2026.