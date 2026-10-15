TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số liệu giám sát trong tuần từ ngày 28/9 đến 4/10 cho thấy, toàn thành phố ghi nhận 34.664 ca viêm hô hấp cấp. Riêng trong tuần này, có 151 mẫu xét nghiệm dương tính với virus cúm, trong đó 116 mẫu là cúm A/H1N1.

TP. Hồ Chí Minh đang giám sát tác nhân gây bệnh tại 29 cơ sở y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi các chùm ca bệnh để kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp kiểm soát

Xe tải kéo lê xe máy gần 80m, một người tử vong

Xe tải va chạm xe máy rồi kéo lê trên đường khoảng 80 mét làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Xe máy nằm phía trước bánh phải, ở phần đầu xe tải. Mặt đường nhựa có một vết cày kéo dài phía sau xe tải. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

TP. Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm từ năm 2028

TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết chuyển đổi giao thông xanh và thiết lập vùng phát thải thấp. Theo đề xuất, từ năm 2028, thành phố sẽ thí điểm hạn chế phương tiện phát thải cao tại khu vực trung tâm hiện hữu và đô thị mới Thủ Thiêm.

Thành phố định hướng chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, tiến tới xanh hóa toàn bộ phương tiện trong vùng phát thải thấp vào năm 2040

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 15/10/2026.