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Đội Ngôi Sao lội ngược dòng giành chiến thắng | Tập 8 Tranh tài đọ sức 2

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HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH

(HTV) - Tập 8 "Tranh tài đọ sức" 2 mang đến cuộc so tài sôi nổi giữa hai đội Tia Chớp (anh Tuấn Anh, bé An Bình) và Ngôi Sao (chị Minh Thúy, bé Minh Uyên). Qua ba vòng thi Tranh Tài, Đọ Sức và Bắt Sóng Đồng Đội, các thành viên lần lượt thể hiện kiến thức và mức độ thấu hiểu giữa phụ huynh và các bé.

Đội Tia Chớp tạo lợi thế từ những câu hỏi kiến thức

Mở đầu, hai đội Tia Chớp và Ngôi Sao nhanh chóng bước vào vòng Tranh tài với những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực. Ở lượt thi đầu tiên dành cho phụ huynh, cả hai đội đều thể hiện sự nhanh nhạy và có số điểm ngang bằng, cùng đạt 50 điểm.

Hai đội Tia Chớp và Ngôi Sao tập trung chinh phục những câu hỏi kiến thức ở vòng Tranh tài

Bước sang lượt thi thứ hai, cuộc cạnh tranh trở nên gay cấn hơn khi các thành viên nhí tiếp tục thử sức với loạt câu hỏi. Đội Tia Chớp tận dụng tốt cơ hội để vươn lên, đạt 70 điểm, trong khi đội Ngôi Sao ghi được 35 điểm. Khép lại vòng Tranh tài, đội Tia Chớp tạm dẫn trước với 120 điểm, tạo khoảng cách 35 điểm so với đối thủ.

Các thành viên nhí hai đội liên tục cạnh tranh điểm số qua từng câu hỏi

Không chỉ kiểm tra kiến thức, vòng thi còn khuyến khích các thành viên chủ động suy nghĩ, phản xạ nhanh và tự tin đưa ra lựa chọn. Qua đó, những câu hỏi trên sân chơi trở thành cơ hội để cha mẹ và con cùng vận dụng hiểu biết, đồng thời học hỏi thêm nhiều kiến thức mới.

Thử thách rê bóng đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa cha mẹ và con

Tiếp nối phần thi kiến thức, vòng Đọ sức đưa hai đội đến với thử thách rê bóng vượt chướng ngại vật. Điểm đặc biệt của trò chơi nằm ở việc chân của cha mẹ và con được buộc vào nhau, trong đó một chân được thả ra để di chuyển bóng, còn chân bị buộc dùng để sút bóng. Điều này đòi hỏi hai thành viên phải điều chỉnh nhịp di chuyển, phối hợp nhịp nhàng và giữ sự chính xác trong từng thao tác.

Anh Tuấn Anh cùng bé An Bình phối hợp thực hiện thử thách vận động

Bên cạnh thử thách vận động, các đội còn phải trả lời câu hỏi để giành quyền nhận bóng. Sau mỗi câu trả lời đúng, đội chơi có thêm một lượt sút bóng vào bảng điểm. Tùy vị trí bóng chạm vào, đội sẽ nhận số điểm tương ứng, trong đó có cả ô trừ 10 điểm.

Chị Minh Thúy và bé Minh Uyên tập trung hoàn thành phần thi rê bóng

Kết thúc vòng thi, đội Tia Chớp tiếp tục giữ lợi thế với 50 điểm, còn đội Ngôi Sao đạt 30 điểm.

Đội Ngôi Sao lội ngược dòng nhờ sự thấu hiểu ở vòng Bắt sóng đồng đội

Dù bị dẫn trước sau hai vòng thi, đội Ngôi Sao vẫn còn cơ hội thay đổi cục diện khi bước vào Bắt sóng đồng đội - vòng thi có mức điểm đủ lớn để quyết định kết quả chung cuộc. Đây cũng là phần chơi đặc biệt, tập trung khai thác sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con thông qua những câu hỏi về sở thích, thói quen và suy nghĩ của mỗi thành viên.

Anh Tuấn Anh và bé An Bình cùng đối chiếu những câu trả lời trong phần thi cuối

Ở vòng thi này, người chơi cần đưa ra những câu trả lời trùng khớp với thành viên còn lại trong đội. Vì vậy, kết quả không chỉ phụ thuộc vào khả năng suy luận mà còn phản ánh mức độ quan tâm, lắng nghe và ghi nhớ những điều gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

Những câu trả lời trùng khớp giúp đội Ngôi Sao bứt phá điểm số ở vòng thi quyết định

Tận dụng tốt cơ hội ở vòng quyết định, đội Ngôi Sao nhanh chóng bứt phá với 400 điểm, qua đó đảo ngược thế trận trước đội Tia Chớp. Khép lại ba vòng thi, đội Ngôi Sao giành chiến thắng chung cuộc với tổng số 515 điểm.

Màn tranh tài giữa hai đội khép lại với chiến thắng thuộc về đội Ngôi Sao

Tập 8 Tranh tài đọ sức 2 không chỉ mang đến những phút giây giải trí sôi động mà còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, tin tưởng và thấu hiểu - những yếu tố góp phần nuôi dưỡng tình cảm gia đình.

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/watch?v=zNuk38AQ8I0 

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