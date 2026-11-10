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Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 45: Bamboo Quán

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THIÊN BÌNH

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 45, Nam Khánh và Kan Hy “đổi gió” với ẩm thực Tây Nguyên, cùng nhau khám phá những món ăn lạ miệng mang đậm hương vị núi rừng.

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"Quán ăn hạnh phúc" tập 45 là hành trình khám phá ẩm thực ở Bamboo Quán

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 45, Nam Khánh và Kan Hy đã cùng nhau khám phá ẩm thực Tây Nguyên ngay giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Điểm dừng chân lần này là BamBoo Quán, nơi mang đến thực đơn với nhiều món ăn độc đáo của vùng núi rừng.

"Quán ăn hạnh phúc" hứa hẹn sẽ đưa thực khách đến thưởng thức món ngon từ những nhà hàng sang trọng đến các hàng quán bình dân trên khắp TP. Hồ Chí Minh, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về ẩm thực, từ nguyên liệu đến cách chế biến cũng như câu chuyện của những người làm nghề, các chủ kinh doanh ẩm thực của thành phố.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

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