Cô gái Đà Lạt tranh cãi lớn với gia đình để bảo vệ tình yêu | Tập 43 Vợ chồng son

Chia sẻ tại Vợ chồng son, cặp đôi Nguyễn Tuấn Anh và Lương Tiểu Quyên quen nhau qua Facebook vào khoảng năm 2021-2022. Sau ba tháng nhắn tin, họ mới có dịp gặp mặt trực tiếp. Ấn tượng ban đầu của Quyên về Tuấn Anh khá đặc biệt. Cô bất ngờ khi nghe giọng nói thật của anh và còn phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh. Thậm chí, trước buổi hẹn, cô còn nhờ bạn chụp lại biển số xe để phòng thân.

Tình cảm dần nảy nở sau những lần gặp gỡ. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai từng gặp trở ngại khi gia đình Quyên phản đối

Tiểu Quyên đã có một cuộc tranh cãi lớn với cha và quyết định rời Đà Lạt vào TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, cha cô cuối cùng cũng chấp nhận mối quan hệ với điều kiện Tuấn Anh phải chính thức đến gặp gia đình để bàn chuyện cưới xin. Hiện cả hai đã kết hôn từ năm 2023 và có cuộc sống chung tại Đà Lạt.

Cặp đôi thứ hai là Nguyễn Trọng Hữu và Võ Thị Nhàn. Họ gặp nhau tại một buổi tiệc khi Hữu 16 tuổi, còn Nhàn mới 15 tuổi. Một lần đi chơi trong dịp lễ hội, Nhàn bị giật dây chuyền và vô cùng hoảng sợ. Thấy vậy, Hữu lập tức chở cô đến tiệm vàng mua lại sợi dây chuyền tương tự. Hành động ga lăng ấy trở thành dấu mốc khiến Nhàn rung động.

Sau 16 năm đồng hành, cả hai đã kết hôn được 11 năm và có hai con. Tuy nhiên, Hữu cho biết vợ khá ghen, thường gọi video để kiểm tra khi anh đi diễn hoặc dự tiệc. Ngược lại, Nhàn mong chồng bớt nóng tính, bởi anh dễ cáu khi đói, công việc không thuận lợi hoặc mọi việc không diễn ra như ý.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.