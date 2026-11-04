Khi sự thấu hiểu trở thành lợi thế quyết định | Tập 7 Tranh tài đọ sức 2

Qua ba vòng thi Tranh Tài, Đọ Sức và Bắt Sóng Đồng Đội, các mẹ và bé không chỉ thể hiện sự nhanh nhạy, khéo léo mà còn cho thấy sự thấu hiểu, tin tưởng giữa cha mẹ và con trẻ.

Nhanh nhạy, khéo léo cùng sự phối hợp ăn ý

Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC Hoàng Rapper, hai đội Trà Sữa (chị Kim Hương, bé Nguyệt Ánh) và Gà Con (chị Thiên Trang, bé Quyên Anh) bước vào vòng Tranh Tài với tinh thần hào hứng. Đội Trà Sữa nhanh chóng tạo lợi thế khi giành 60 điểm ở lượt đầu tiên.

Hai đội Trà Sữa và Gà Con hào hứng bước vào những câu hỏi thử thách kiến thức và sự nhanh nhạy

Tuy nhiên, sự nhanh nhạy của các bé trong lượt thi tiếp theo đã giúp cuộc chơi trở nên cân bằng hơn. Kết thúc vòng thi, đội Trà Sữa tạm dẫn trước với 125 điểm, nhỉnh hơn đội Gà Con với 115 điểm.

Thử thách bịt mắt vượt chướng ngại vật đòi hỏi các bé lắng nghe hướng dẫn và phối hợp cùng mẹ

Bước sang vòng Đọ Sức, thử thách bịt mắt vượt chướng ngại vật mang đến những tình huống đầy bất ngờ. Khi các bé phải di chuyển trong bóng tối, sự hướng dẫn của mẹ trở thành điểm tựa quan trọng để hoàn thành thử thách,đòi hỏi sự lắng nghe, phối hợp ăn ý và tin tưởng lẫn nhau.

Tận dụng tốt cơ hội, đội Trà Sữa tiếp tục gia tăng lợi thế với 600 điểm. Dù vậy, kết quả chung cuộc vẫn chưa ngã ngũ khi vòng thi cuối cùng có số điểm cao, đủ sức tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua.

Thấu hiểu sở thích, kết nối yêu thương

Vòng Bắt Sóng Đồng Đội trở thành phần thi quyết định, đồng thời cũng là cơ hội để các bé thể hiện mức độ thấu hiểu với mẹ thông qua những câu hỏi về sở thích cá nhân. Không chỉ cần ghi nhớ những điều quen thuộc, các bé còn phải đưa ra câu trả lời trùng khớp với lựa chọn của mẹ.

Bé Quyên Anh tự tin đưa ra câu trả lời, thể hiện sự thấu hiểu với sở thích của mẹ

Bé Quyên Anh gây ấn tượng khi có các đáp án hoàn toàn trùng khớp với mẹ, giúp đội Gà Con giành trọn 500 điểm. Trong khi đó, bé Nguyệt Ánh và chị Kim Hương cũng thể hiện sự ăn ý khi có 4/5 câu trả lời giống nhau, mang về 400 điểm cho đội Trà Sữa.

Đội Trà Sữa chiến thắng với điểm 1.125 điểm, bước vào vòng Đặc Biệt

Kết quả này cho thấy sự thấu hiểu không chỉ đến từ những điều lớn lao mà còn được vun đắp qua việc quan tâm đến sở thích, thói quen và những điều nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là giá trị mà chương trình hướng đến khi tạo ra không gian để cha mẹ và con trẻ cùng trải nghiệm, lắng nghe và kết nối.

Khép lại ba vòng thi, đội Trà Sữa giành chiến thắng chung cuộc với 1.125 điểm. Tập 7 Tranh tài đọ sức 2 không chỉ mang đến những phút giây giải trí sôi động mà còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, tin tưởng và thấu hiểu – những yếu tố góp phần nuôi dưỡng tình cảm gia đình.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ghDk46abj10?si=pr1YV7WF9xOS9wGT