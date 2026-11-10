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Xây dựng nếp nhà để rèn trẻ tính tự giác | Bản lĩnh đối mặt

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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Tại chương trình "Bản lĩnh đối mặt" tập 55, Tiến sĩ Tô Nhi A và MC Hải Yến đã chỉ ra nguyên nhân khiến trẻ thiếu tự giác. Theo đó, cha mẹ cần trực tiếp làm gương và xây dựng lại nếp sinh hoạt gia đình để rèn tính kỷ luật cho con.

Bản lĩnh đối mặt: Thói quen của phụ huynh có thể ảnh hưởng đến tính tự giác của con

Tại chương trình "Bản lĩnh đối mặt", khách mời Nguyễn Thị Thảo cho biết gia đình chị Năm hiện có 4 thành viên. Vợ chồng chị Năm có một bé lớn đang học lớp 6 và một bé nhỏ 3 tuổi. Ở tuổi 12, con lớn của chị vẫn thiếu tính kiên trì và thường xuyên bỏ dở các công việc được giao.

Xây dựng nếp nhà để rèn trẻ tính tự giác | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 1.

Khách mời Nguyễn Thị Thảo chia sẻ câu chuyện về nỗi trăn trở của người chị họ

Qua cuộc trò chuyện, chị Thảo cho biết chị Năm hiện làm nội trợ nhưng có lịch sinh hoạt khá thoải mái. Chị thường thức dậy vào lúc 9 giờ sáng khi chồng đã đưa các con đi ăn sáng và đến trường. Những ngày không muốn vào bếp, chị sẽ chọn đặt đồ ăn chế biến sẵn về nhà.

Trong sinh hoạt hàng ngày, chị Năm chủ yếu đảm nhận việc quét nhà và nấu các bữa ăn đơn giản. Trong khi đó, người chồng thường xuyên phụ trách việc giặt giũ quần áo vào buổi tối. Đối với việc học của con, chị chỉ nhìn thấy bé ngồi vào bàn là yên tâm mà ít khi ngồi cạnh đồng hành.

Xây dựng nếp nhà để rèn trẻ tính tự giác | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 2.

Khách mời cho biết chị Năm ít khi đồng hành cùng con trong việc học

Trước đây, khi con còn nhỏ và ít việc, sự thoải mái này không gây ra nhiều xáo trộn trong gia đình. Tuy nhiên, khi bé bước vào tuổi 12 và chưa biết tự làm việc nhà, người mẹ bắt đầu cảm thấy vất vả. Vì vậy, chị Năm rất mong tìm được phương pháp rèn con gọn gàng và kỷ luật.

Bản lĩnh đối mặt: Cách để xây dựng nề nếp cho con

Phân tích câu chuyện, MC Hải Yến nhận định phương pháp nuôi dạy con của chị Năm chưa hoàn toàn phù hợp. Theo nữ MC, sai lầm của chị Năm là thiếu sự đồng hành cùng con vượt qua những khó khăn ban đầu.

Đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh sự phục tùng chưa hẳn là kết quả của giáo dục toàn diện. Đằng sau một đứa trẻ răm rắp nghe lời đôi khi là áp lực tâm lý hoặc sự chống đối ngầm. Trong khi đó, việc chị Năm để con dễ dàng bỏ cuộc thực chất xuất phát từ mong muốn được "làm mẹ nhàn hạ".

Xây dựng nếp nhà để rèn trẻ tính tự giác | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 3.
Xây dựng nếp nhà để rèn trẻ tính tự giác | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 4.

MC Hải Yến và Tiến sĩ Tô Nhi A cho biết muốn con thay đổi, bản thân người mẹ cũng cần thay đổi

Nữ chuyên gia khẳng định việc uốn nắn một đứa trẻ lớp 6 tuy trễ nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Ở tuổi 12, trẻ đã có đủ vốn từ để lắng nghe những lời giải thích ôn hòa từ cha mẹ. Đặc biệt, theo quy tắc "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình", chị Năm buộc phải thay đổi bản thân trước tiên.

Để rèn tính trách nhiệm cho con, Tiến sĩ Tô Nhi A gợi ý người mẹ hãy cho con cơ hội để bé cùng làm việc nhà. Cụ thể, buổi chiều hai mẹ con có thể cùng nấu cơm, sau bữa ăn thì mẹ rửa chén và con lau bàn. Bên cạnh đó, khi người cha giặt quần áo, mẹ và con sẽ cùng nhau đảm nhận phần việc phơi đồ.

Trong việc học vào buổi tối, người mẹ nên cùng con thống nhất số lượng bài tập và đặt đồng hồ báo giờ hoàn thành. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, cả nhà cần chuẩn bị sẵn trang phục đi làm, đi học hay nguyên liệu nấu bữa sáng. Khi nhìn thấy cha mẹ làm việc có kế hoạch, đứa trẻ sẽ tự nhiên hình thành thói quen tự giác.

Xây dựng nếp nhà để rèn trẻ tính tự giác | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 5.

Tiến sĩ Tô Nhi A cho rằng khi nhìn thấy cha mẹ làm việc có kế hoạch, đứa trẻ sẽ hình thành thói quen tự giác

Khép lại buổi trò chuyện, MC Hải Yến nhấn mạnh việc dạy con ở tuổi 12 không bao giờ là muộn. Thay vì chỉ yêu cầu con thay đổi, người mẹ cũng cần học lại cách sắp xếp cuộc sống để giữ gìn nếp nhà. Chính sự sẻ chia công việc mỗi ngày sẽ giúp các thành viên thêm gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

"Bản lĩnh đối mặt" phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://youtu.be/whMe6XUudCA?si=e6QRrslswJFQunap 


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