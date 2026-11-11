Sắp diễn ra: Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh công bố Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (HDCC 2026) với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố".

Sự kiện do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử ý nghĩa 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chi tiết thông tin về Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Thông qua Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026, Thành phố kỳ vọng phát huy sức sáng tạo của cộng đồng trên môi trường số. Đồng thời, khuyến khích sản xuất nội dung tích cực, có trách nhiệm, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và hình ảnh Thành phố đến công chúng trong nước và quốc tế.