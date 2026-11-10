Không gian làng quê giữa lòng đô thị | Quán ăn hạnh phúc

Quán ăn hạnh phúc: Thị Tấm và cảm hứng từ truyện cổ tích

Trong tập 44 "Quán ăn hạnh phúc", nhà hàng cơm quê Thị Tấm trở thành điểm dừng chân của Nam Khánh và Kan Hy. Ngay từ đầu hành trình, Nam Khánh đã úp mở rằng địa điểm hôm nay sẽ đưa cả hai bước vào một trang truyện cổ tích.

Lời gợi ý khiến Kan Hy tò mò về điểm đến. Nam diễn viên cũng chia sẻ những câu chuyện cổ tích mình yêu thích, trong đó có "Thạch Sanh", "Sọ Dừa" và "Tấm Cám". Sau đó, Nam Khánh xác nhận "Tấm Cám" chính là đáp án của buổi trải nghiệm.

Không gian quán khiến Nam Khánh liên tưởng đến những căn biệt phủ của phú ông, phú bà ngày trước

Không chỉ gợi nhớ truyện cổ tích qua tên gọi, nhà hàng còn tạo ấn tượng bằng phong cách kiến trúc riêng. Kan Hy cảm nhận được nét hoài niệm trong không gian. Trong khi đó, Nam Khánh liên tưởng nơi đây đến những căn biệt phủ của gia đình phú ông, phú bà ngày trước.

Nếu nhiều địa điểm mang phong cách làng quê thường gợi nhắc đồng ruộng và cánh đồng lúa, Thị Tấm lại lựa chọn cách thể hiện khác. Nhà hàng sử dụng chất liệu gỗ xà cừ, tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ tinh thần cổ điển. Theo Nam Khánh, cách bài trí này phù hợp cho cả những buổi gặp gỡ bạn bè lẫn tiếp đón đối tác.

Quán ăn hạnh phúc: Không gian gợi nhớ mâm cơm gia đình

Trò chuyện với chị Trinh, quản lý nhà hàng, hai khách mời biết thêm về hành trình hoạt động của Thị Tấm. Địa điểm này đã mở cửa được sáu tháng. Trong quá trình xây dựng mô hình, nhà hàng chú trọng giữ lại nét thân thuộc của mâm cơm gia đình.

Đó cũng là điều tạo nên tinh thần riêng của Thị Tấm. Thay vì chỉ hướng đến một địa điểm thưởng thức món ăn, nhà hàng mong muốn mang đến cảm giác trở về nhà. Thực khách có thể quây quần, trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc bên người thân.

Thực đơn tại đây có hơn 50 món ăn đặc trưng của ba miền

Đặc biệt, thực đơn tại đây có hơn 50 món ăn đặc trưng của ba miền. Sự đa dạng này giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn khi dùng bữa. Đồng thời, các món ăn mang hương vị quen thuộc cũng góp phần gợi nhớ những bữa cơm quê trong ký ức.

Trong hành trình khám phá, Nam Khánh và Kan Hy còn có dịp tìm hiểu công việc trong gian bếp. Cả hai quan sát đầu bếp thực hiện món bánh xèo và nhận ra công đoạn đổ bánh đòi hỏi sự khéo léo. Người làm phải dùng lực xoay chiếc chảo khá nặng để bột dàn đều.

Qua những trải nghiệm đó, Thị Tấm hiện lên như một không gian kết hợp giữa nét cổ điển và tinh thần ẩm thực gia đình. Đây cũng là điểm nhấn trong tập 80 Quán ăn hạnh phúc, đưa hai khách mời đến gần hơn với những giá trị thân thuộc của bữa cơm Việt.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.