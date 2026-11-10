Kịch tính với thử thách livestream | Thích là chốt

"Thích là chốt" tập trung vào chuỗi hoạt động có tính trải nghiệm và thử thách

"Thích là chốt" được phát sóng lúc 14g Chủ nhật tuần qua trên kênh HTV7. Khác với những chương trình giải trí tập trung vào giao lưu và trò chuyện, "Thích là chốt" đặt các khách mời vào chuỗi hoạt động có tính trải nghiệm và thử thách. Qua đó, chương trình khai thác khả năng sáng tạo, giao tiếp và tương tác của người tham gia trên các nền tảng trực tuyến.

Mỗi tập có thời lượng 60 phút, gồm năm phần liên kết với nhau. Nội dung bắt đầu từ những cuộc trò chuyện tại trường quay, sau đó chuyển sang hoạt động trải nghiệm và thử thách livestream.

Thích là chốt: Những nội dung hấp dẫn

Hai MC của "Thích là chốt" là Trần Anh Huy và Soyou (소유)

Mở đầu mỗi tập là phần giao lưu giữa hai MC Trần Anh Huy và Soyou (소유), cựu thành viên nhóm nhạc nữ SISTAR cùng bốn khách mời KOL. Các thành viên chia sẻ về phong cách cá nhân, những xu hướng làm đẹp, thời trang và phong cách sống tại Việt Nam, Hàn Quốc.

Tiếp theo, khách mời khám phá khu trưng bày gồm 20 sản phẩm Hàn Quốc. Sản phẩm thuộc các nhóm: lifestyle, beauty và consumer products (phong cách sống, làm đẹp và hàng tiêu dùng). Mỗi người sẽ tự tìm hiểu và lựa chọn món đồ theo sở thích.

Ở phần thứ ba, các KOL chọn một sản phẩm yêu thích để trải nghiệm và phát triển ý tưởng quảng bá. Toàn bộ quá trình được ghi lại dưới dạng video (VCR). Nhờ vậy, khán giả có thể theo dõi phản ứng ban đầu, quá trình trải nghiệm và cách từng người xây dựng nội dung.

Phần livestream mang tên "Thích là chốt" là hoạt động chính của chương trình

Thích là chốt: Thử thách livestream với các chỉ số thời gian thực

Phần livestream mang tên "Thích là chốt" là hoạt động chính của chương trình. Tại đây, các KOL trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tương tác với người xem. Không chỉ thể hiện khả năng giao tiếp, người tham gia còn phải truyền tải thông tin và xử lý tình huống trong quá trình phát sóng. Đồng thời, họ cần tìm cách duy trì sự chú ý của khán giả.

Các chỉ số lượt xem, bình luận, tương tác và doanh số được cập nhật theo thời gian thực. Những dữ liệu này tạo cơ sở so sánh kết quả giữa các khách mời. Qua đó, chương trình đưa yếu tố cạnh tranh vào hoạt động livestream. Ở phần cuối, chương trình tổng hợp kết quả và vinh danh KOL nổi bật. Việc đánh giá dựa trên hiệu quả livestream, doanh số, mức độ tương tác và khả năng thể hiện trong toàn bộ hành trình.

"Thích là chốt" có sự đan xen ba hình thức thể hiện

Thích là chốt: Kết hợp Studio Show, VCR và livestream

Một điểm đáng chú ý trong format của "Thích là chốt" là cách đan xen ba hình thức thể hiện. Hiện trường trực tiếp ở trường quay tạo không gian giao lưu giữa các thành viên. Trong khi đó, VCR (nội dung được làm sẵn) ghi lại quá trình trải nghiệm và sáng tạo nội dung. Cuối cùng, livestream (phát trực tiếp) đưa các khách mời vào tình huống tương tác trực tiếp với người xem.

Thông qua cấu trúc này, chương trình khai thác thêm những khía cạnh của hoạt động sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Đặc biệt, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và kết nối với khán giả trở thành những yếu tố được thể hiện xuyên suốt.

"Thích là chốt" phát sóng lúc 14g Chủ nhật tuần qua trên HTV7.