Gặp trai đẹp ăn mặc hoa hòe, cô gái câm nín khi được khen ánh mắt giống "Husky" | Vợ chồng son

Nghe giọng bạn trai qua điện thoại, cô gái bất ngờ đến mức tắt máy

Cặp đôi trong tập 43 Vợ chồng son là hai bạn Tuấn Anh và Tiểu Quyên. Tuấn Anh sinh năm 1996, quê Hà Nội, vào miền Nam làm việc hơn 10 năm. Tiểu Quyên sinh năm 2000, quê Đà Lạt, từng làm phóng viên và hiện cùng chồng kinh doanh đồng hồ, xây dựng kênh nội dung.

Cả hai quen nhau qua Facebook Dating vào khoảng năm 2021-2022

Sau ba tháng nhắn tin, Tuấn Anh và Tiểu Quyên vẫn chưa gặp mặt trực tiếp. Quyên cho biết thời điểm đó cô đang học năm cuối đại học, chưa có ý định tìm người yêu hay lập gia đình mà chỉ tò mò về tính năng hẹn hò trên mạng xã hội.

Ban đầu, Tiểu Quyên không biết Tuấn Anh là người miền Bắc, khi gọi điện thoại cô quá bất ngờ đến mức tắt máy liền

Điều thú vị là trong suốt thời gian trò chuyện, Tiểu Quyên không nhận ra Tuấn Anh là người miền Bắc. Cô còn cho rằng anh nói chuyện giống người miền Nam. Đến khoảng 5-6 tháng sau, cả hai mới quyết định gặp nhau.

Trước buổi hẹn, Tuấn Anh gọi điện hỏi Tiểu Quyên đã chuẩn bị xong chưa. Vừa nghe giọng nói thật của anh, cô bất ngờ đến mức tắt máy ngay lập tức. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Quyên mới nhắn tin bảo anh chờ thêm một chút.

Trang phục hoa hòe và lời khen ánh mắt giống Husky

Khi lần đầu gặp mặt, Tuấn Anh tiếp tục khiến cô gái trẻ chú ý bởi phong cách ăn mặc khá nổi bật. Anh diện áo sơ mi nhiều hoa, quần tây, giày da cổ cao và còn đeo kính dù không bị cận. Quyên thừa nhận lúc đó tâm lý đề phòng của cô tăng lên đáng kể. Thậm chí, trước khi đi cà phê, cô còn nhờ bạn chụp lại biển số xe của đối phương để phòng trường hợp bất trắc.

Chàng trai Hà Nội đi gặp bạn gái với phong cách nổi bật làm người đối diện không khỏi đề phòng

Dù ấn tượng ban đầu có phần khác biệt, buổi hẹn vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Tuấn Anh đưa Tiểu Quyên đến một quán ăn và có nhiều hành động ga lăng. Tuy nhiên, lời nhận xét của anh sau buổi gặp mới thực sự khiến cô không biết phản ứng thế nào. Tuấn Anh cho biết mình rất thích ánh mắt của Quyên, trông cô giống một chú chó Husky vì đôi mắt được trang điểm sắc sảo.

Từ những lần cãi nhau đến cuộc hôn nhân được gia đình chấp nhận

Sau buổi gặp đầu tiên, cả hai tiếp tục giữ liên lạc. Khi Tiểu Quyên hoàn thành việc học và trở về Đà Lạt, Tuấn Anh vẫn ở TP. Hồ Chí Minh vì công việc. Khoảng cách khiến cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Tuấn Anh quyết định lên Đà Lạt gặp bạn gái và bày tỏ tình yêu.

Chuyện tình của hai người không được gia đình Quyên ủng hộ ngay từ đầu. Khi biết con gái yêu Tuấn Anh, ba mẹ cô phản đối

Quyên từng có cuộc tranh cãi lớn với cha và quyết định rời Đà Lạt vào TP. Hồ Chí Minh. Trong một lần xuống thăm con, người cha vẫn chưa thể giấu sự không hài lòng khi gặp Tuấn Anh.

Cặp đôi Tuấn Anh - Tiểu Quyên hạnh phúc bên nhau sao bao sóng gió

Phải thêm vài tháng sau, bố Quyên mới đưa ra điều kiện nếu cả hai thật sự nghiêm túc thì Tuấn Anh cần đến gặp gia đình để chính thức bàn chuyện cưới xin. Sau buổi gặp mặt, ông chấp nhận mối quan hệ. Cặp đôi kết hôn năm 2023 và hiện cùng sinh sống tại Đà Lạt.

Tại chương trình, Tiểu Quyên gửi lời cảm ơn và xin lỗi người cha vì những chuyện đã qua, đồng thời mong gia đình có thêm nhiều cơ hội gắn kết. Câu chuyện tình yêu từ một ứng dụng hẹn hò đã khép lại bằng sự đồng hành và nỗ lực để hai người được ở bên nhau.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vmFpUcgdJxc