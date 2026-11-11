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Thử thách đấu trí lắm chiêu, thử thách âm nhạc lắm trò | Tập 26 Song tài thách đấu 2

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HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG

(HTV) - Góp mặt trong tập 26 "Song tài thách đấu 2", Ngô Phương Anh, Nghiêm Nhi, Tiến Khoa và Trung Huy mang đến nhiều màn tranh tài hài hước, kịch tính. Trải qua ba vòng thi kết hợp trí tuệ, vận động và âm nhạc, đội Ngô Phương Anh - Trung Huy giành chiến thắng chung cuộc với 120 điểm.

Đấu trí thật - giả đầy thú vị tại Song tài thách đấu 2

Tập 26 "Song tài thách đấu 2" mở màn với vòng thi "Thử tài thách trí". Các khách mời tham gia trò chơi đoán thật - giả. Mỗi lượt chơi gồm hai nghệ sĩ tham gia. Mỗi nghệ sĩ lần lượt mô tả món đồ vật mình cầm trên tay, có thể chọn nói đúng sự thật hoặc cố tình đánh lạc hướng đối phương. 

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Người chơi ở phía đối diện phải dựa vào lời mô tả để quyết định có nên tin hay không

Kết thúc vòng "Thử tài thách trí", Nghiêm Nhi, Ngô Phương Anh và Trung Huy cùng đạt một điểm. Riêng Tiến Khoa chưa ghi được điểm nào. Dù vậy, nam nghệ sĩ lại có quyền lựa chọn đồng đội. Nghệ sĩ Tiến Khoa quyết định bắt cặp cùng Nghiêm Nhi. Đội còn lại gồm Ngô Phương Anh và Trung Huy.

Ngô Phương Anh - Trung Huy bùng nổ ở thử thách âm nhạc tại Song tài thách đấu 2

Ở vòng "Song tài thách đấu", hai đội bước vào thử thách đòi hỏi sự phối hợp giữa kiến thức âm nhạc và thể lực. Trung Huy gây ấn tượng với màn leo dây cừ khôi và biểu diễn đầy năng lượng. 

Thử thách đấu trí lắm chiêu, thử thách âm nhạc lắm trò | Tập 26 Song tài thách đấu 2 - Ảnh 5.

Cả hai liên tục nỗ lực chinh phục các câu hỏi có mức điểm cao

Khép lại cuộc tranh tài, đội Ngô Phương Anh - Trung Huy giành chiến thắng chung cuộc với 120 điểm, nhận giải thưởng 7 triệu đồng. Đội Tiến Khoa - Nghiêm Nhi về nhì với 70 điểm và nhận 5 triệu đồng.

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Cả hai đội nhận được phần thưởng sau những phần thi hết mình

Với sự dẫn dắt duyên dáng của hai MC cùng tinh thần lăn xả, hết mình của các khách mời, tập 26 "Song tài thách đấu 2" tiếp tục mang đến những màn tranh tài hài hước và không khí giải trí vui nhộn cho khán giả HTV7.

"Song tài thách đấu 2" phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hàng hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem. 

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