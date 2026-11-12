DatVietVAC miễn phí nhạc nền The Masked Singer 2026 tại các địa điểm kinh doanh

The Masked Singer 2026 được phát miễn phí tại nhiều địa điểm kinh doanh

DatVietVAC triển khai chương trình cấp quyền sử dụng miễn phí các bản ghi âm thuộc danh mục nhạc The Masked Singer 2026. Các đối tác được phép phát nhạc nền qua hệ thống âm thanh tại địa điểm vật lý, sử dụng nguồn phát chính thức do DatVietVAC chỉ định.

Chương trình áp dụng từ ngày 11/11/2026 đến hết ngày 11/1/2027. Đây là hoạt động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm âm nhạc của chương trình truyền hình. Đồng thời, việc này cũng tạo thêm lựa chọn âm nhạc cho các không gian dịch vụ và thương mại.

Chương trình áp dụng cho nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ trên toàn quốc. Trong đó có quán cà phê, nhà hàng, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, khách sạn, resort, spa, phòng gym và khu vui chơi giải trí. Các rạp chiếu phim, văn phòng, tòa nhà, sân bay và nhà ga cũng thuộc phạm vi áp dụng (Ảnh: DatVietVAC)

Để bảo đảm chất lượng âm thanh và sử dụng đúng quy định, đối tác được cấp quyền truy cập playlist chính thức trên Spotify, Zing MP3 và NCT. DatVietVAC đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian triển khai.

Sau khi chương trình kết thúc, DatVietVAC dự kiến giới thiệu các gói giải pháp âm nhạc linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và chi phí của từng đối tác.

DatVietVAC quy định phạm vi sử dụng nhạc nền The Masked Singer 2026

Đại diện Tập đoàn DatVietVAC cho biết, thông qua chương trình, đơn vị mong muốn đưa âm nhạc từ The Masked Singer 2026 đến gần hơn với công chúng.

The Masked Singer 2026 muốn mang đến giải pháp âm nhạc chất lượng, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các không gian dịch vụ (Video: DatVietVAC)

Tuy nhiên, quyền sử dụng miễn phí chỉ áp dụng đối với hoạt động phát nhạc nền tại các địa điểm vật lý thuộc phạm vi chương trình. Các đối tác phải sử dụng đúng nền tảng hoặc kênh phát do DatVietVAC chỉ định.

Các hình thức sao chép, tải xuống, lưu trữ bản ghi để phát lại, chỉnh sửa, cắt ghép, đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội đều không thuộc phạm vi cấp quyền. Việc sử dụng ca khúc trong quảng cáo, video, nội dung trực tuyến hoặc biểu diễn cũng không được phép. Những trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Việt Nam.