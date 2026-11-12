CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Talkshow

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son

HOÀNG HẠNH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Thấy cô gái mình thương bật khóc vì bị giật dây chuyền giữa lễ hội đông người, Trọng Hữu lập tức chở cô đến tiệm vàng và mua lại một sợi giống hệt. Hành động ga lăng ấy đã trở thành bước ngoặt trong chuyện tình kéo dài 16 năm của cả hai.

Chàng trai 16 tuổi gặp cô gái trong một buổi tiệc

Đến với Vợ chồng son, anh Nguyễn Trọng Hữu chia sẻ năm nay 32 tuổi, làm dịch vụ cho thuê âm thanh, ánh sáng và sáng tạo nội dung. Vợ anh là chị Võ Thị Nhàn, sinh năm 1995, hiện cùng chồng làm công việc sáng tạo nội dung tại quê nhà Bạc Liêu.

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son- Ảnh 1.

Cả hai quen nhau từ thuở thiếu thời

Cả hai quen nhau cách đây 16 năm, khi anh Hữu 16 tuổi và chị Nhàn 15 tuổi. Họ tình cờ gặp tại một buổi tiệc ở nhà người bạn của Hữu. Khi ấy, Nhàn đã biết Hữu từ trước vì nhà hai người cách nhau chưa đến một cây số.

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son- Ảnh 2.

Nhớ về ấn tượng ban đầu, Nhàn hài hước kể chồng ngày trẻ rất chú trọng ngoại hình, thích chưng diện và có vẻ ngoài điển trai. Cô cũng thừa nhận mình có cảm tình với anh từ những ngày đầu quen biết

Tuyệt chiêu cưa cẩm "chất lừ": Bạn gái vừa bị giật dây chuyền, chàng trai lập tức đưa vào tiệm vàng

Kỷ niệm khiến chị Nhàn nhớ nhất diễn ra trong dịp quê nhà tổ chức lễ hội Đờn ca tài tử. Hôm đó, hai người đi chơi giữa dòng người đông đúc. Khi đang di chuyển, cô bất ngờ bị giật mất dây chuyền và vô cùng hoảng sợ, bật khóc.

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son- Ảnh 3.

Anh Trọng Hữu đã thể hiện sự ga lăng với bạn gái ngay từ lúc đầu quen nhau

Thấy bạn gái lo lắng, anh Hữu lập tức đưa ra một cách giải quyết khiến cô không ngờ tới. Anh chở cô thẳng đến tiệm vàng và mua một sợi dây chuyền mới giống hệt món đồ vừa bị mất.

Hành động nhanh chóng và hào phóng của chàng trai trẻ khiến chị Nhàn rung động. Khi được hỏi về cảm xúc lúc ấy, cô hài hước chia sẻ rằng mình nghĩ ngay đến việc phải chọn chàng trai này. Các cố vấn cũng không giấu được sự thích thú trước màn "cưa cẩm" có phần bất ngờ của anh Hữu.

16 năm bên nhau, vợ vẫn thường xuyên kiểm tra chồng

Từ tình bạn thuở thiếu niên, Hữu và Nhàn đã đồng hành cùng nhau suốt 16 năm, trong đó có 11 năm hôn nhân. Hiện cả hai có hai con, một bé trai 10 tuổi và một bé gái 5 tuổi.

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son- Ảnh 4.

Dù đã chung sống nhiều năm, cuộc sống của họ vẫn có những tình huống khiến đối phương chưa thật sự hài lòng

Anh Hữu cho biết chị nhà khá ghen và thường gọi video kiểm tra mỗi khi anh đi diễn hoặc dự tiệc. Cô còn yêu cầu hai vợ chồng sử dụng chung tài khoản định vị. Nếu vị trí hiển thị không chính xác, chị Nhàn có thể lập tức tìm đến nơi chồng đang ở.

Ngược lại, chị Nhàn cho biết chồng có tính nóng, dễ cáu khi đói, khi công việc không thuận lợi hoặc khi người khác làm không đúng ý. Đặc biệt, trong lúc cùng nhau sáng tạo nội dung, chỉ cần không thống nhất góc máy quay, Hữu cũng có thể mất hứng làm việc.

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son- Ảnh 5.

Dù vậy, anh Hữu khẳng định mình cảm thấy vui và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không mong vợ phải thay đổi điều gì. Còn chị thì chỉ mong chồng bớt nóng tính để cả hai có thể phối hợp và đồng hành thuận lợi hơn

Sau 16 năm gắn bó, những chia sẻ tại Vợ chồng son cho thấy tình yêu của họ vẫn được duy trì qua sự quan tâm và những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vmFpUcgdJxc

Tin liên quan

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

(HTV) - Chú rể Phạm Minh Phúc khiến cô dâu Đoàn Hứa Thục Đình vừa xúc động vừa ngượng ngùng khi khóc nức nở trong lễ cưới. Thế nhưng, một kỷ niệm trước ngày trọng đại lại khiến cô nhớ mãi: chồng uống say đến mức ói khắp nhà.

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son

(HTV) - Từ một lần mua hàng online, anh Huỳnh Đức Thanh 50 tuổi bất ngờ tìm được tình yêu với cô nhân viên chăm sóc khách hàng kém mình 25 tuổi. Chuyến du lịch Đà Lạt cùng những món quà lãng mạn đã giúp anh chinh phục trái tim cô gái trẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Chính trị 11:06 12/11/2026

(HTV) - Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự báo thời tiết ngày 12/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 20:09 11/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 12/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Soi thế giới vi sinh vật trên tranh Rembrandt

Thế giới 22:29 11/11/2026

(HTV) - Một thế giới vi sinh vật ít được biết đến vừa được hé lộ trên kiệt tác "Đội Tuần Đêm" của danh họa Rembrandt. Triển lãm tại Hà Lan mang đến góc nhìn mới về tác phẩm gần 400 năm tuổi, kết nối nghiên cứu khoa học với bảo tồn di sản nghệ thuật.

Hỏi - đáp về đề xuất phương án thu phí đất đai mới tại TP. Hồ Chí Minh

Hỏi - đáp về đề xuất phương án thu phí đất đai mới tại TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 16:48 11/11/2026

(HTV) - Nhiều thắc mắc của người dân và doanh nghiệp liên quan đến đề xuất điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đất đai tại TP. Hồ Chí Minh được giải đáp cụ thể.

Xem thêm