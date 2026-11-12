Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son

Chàng trai 16 tuổi gặp cô gái trong một buổi tiệc

Đến với Vợ chồng son, anh Nguyễn Trọng Hữu chia sẻ năm nay 32 tuổi, làm dịch vụ cho thuê âm thanh, ánh sáng và sáng tạo nội dung. Vợ anh là chị Võ Thị Nhàn, sinh năm 1995, hiện cùng chồng làm công việc sáng tạo nội dung tại quê nhà Bạc Liêu.

Cả hai quen nhau từ thuở thiếu thời

Cả hai quen nhau cách đây 16 năm, khi anh Hữu 16 tuổi và chị Nhàn 15 tuổi. Họ tình cờ gặp tại một buổi tiệc ở nhà người bạn của Hữu. Khi ấy, Nhàn đã biết Hữu từ trước vì nhà hai người cách nhau chưa đến một cây số.

Nhớ về ấn tượng ban đầu, Nhàn hài hước kể chồng ngày trẻ rất chú trọng ngoại hình, thích chưng diện và có vẻ ngoài điển trai. Cô cũng thừa nhận mình có cảm tình với anh từ những ngày đầu quen biết

Tuyệt chiêu cưa cẩm "chất lừ": Bạn gái vừa bị giật dây chuyền, chàng trai lập tức đưa vào tiệm vàng

Kỷ niệm khiến chị Nhàn nhớ nhất diễn ra trong dịp quê nhà tổ chức lễ hội Đờn ca tài tử. Hôm đó, hai người đi chơi giữa dòng người đông đúc. Khi đang di chuyển, cô bất ngờ bị giật mất dây chuyền và vô cùng hoảng sợ, bật khóc.

Anh Trọng Hữu đã thể hiện sự ga lăng với bạn gái ngay từ lúc đầu quen nhau

Thấy bạn gái lo lắng, anh Hữu lập tức đưa ra một cách giải quyết khiến cô không ngờ tới. Anh chở cô thẳng đến tiệm vàng và mua một sợi dây chuyền mới giống hệt món đồ vừa bị mất.

Hành động nhanh chóng và hào phóng của chàng trai trẻ khiến chị Nhàn rung động. Khi được hỏi về cảm xúc lúc ấy, cô hài hước chia sẻ rằng mình nghĩ ngay đến việc phải chọn chàng trai này. Các cố vấn cũng không giấu được sự thích thú trước màn "cưa cẩm" có phần bất ngờ của anh Hữu.

16 năm bên nhau, vợ vẫn thường xuyên kiểm tra chồng

Từ tình bạn thuở thiếu niên, Hữu và Nhàn đã đồng hành cùng nhau suốt 16 năm, trong đó có 11 năm hôn nhân. Hiện cả hai có hai con, một bé trai 10 tuổi và một bé gái 5 tuổi.

Dù đã chung sống nhiều năm, cuộc sống của họ vẫn có những tình huống khiến đối phương chưa thật sự hài lòng

Anh Hữu cho biết chị nhà khá ghen và thường gọi video kiểm tra mỗi khi anh đi diễn hoặc dự tiệc. Cô còn yêu cầu hai vợ chồng sử dụng chung tài khoản định vị. Nếu vị trí hiển thị không chính xác, chị Nhàn có thể lập tức tìm đến nơi chồng đang ở.

Ngược lại, chị Nhàn cho biết chồng có tính nóng, dễ cáu khi đói, khi công việc không thuận lợi hoặc khi người khác làm không đúng ý. Đặc biệt, trong lúc cùng nhau sáng tạo nội dung, chỉ cần không thống nhất góc máy quay, Hữu cũng có thể mất hứng làm việc.

Dù vậy, anh Hữu khẳng định mình cảm thấy vui và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không mong vợ phải thay đổi điều gì. Còn chị thì chỉ mong chồng bớt nóng tính để cả hai có thể phối hợp và đồng hành thuận lợi hơn

Sau 16 năm gắn bó, những chia sẻ tại Vợ chồng son cho thấy tình yêu của họ vẫn được duy trì qua sự quan tâm và những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vmFpUcgdJxc