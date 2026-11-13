Bé An Bình 7 tuổi khiến trường quay bất ngờ với màn thể hiện bài hát tiếng Đức | Tranh tài đọ sức

An Bình tự tin thể hiện ca khúc tiếng Đức ở tuổi lên 7 tại Tranh tài đọ sức

Tại tập 8 Tranh tài đọ sức, khi được hỏi về sở thích, anh Tuấn Anh (bố bé An Bình) chia sẻ ngoài tiếng Anh, bé còn tìm hiểu thêm một số ngôn ngữ khác, trong đó đặc biệt yêu thích tiếng Đức. Tiết lộ này khiến MC và những người có mặt tại trường quay không khỏi bất ngờ.

Trước sự hào hứng của mọi người, An Bình cũng xin gửi tặng tới MC và khán giả một bài hát tiếng Đức. Cô bé vui vẻ giới thiệu về ca khúc có nội dung liên quan đến các màu sắc của cầu vồng, gồm xanh lá, đỏ và xanh dương.

Bé An Bình tự tin thể hiện ca khúc tiếng Đức trước sự cổ vũ của trường quay

Màn trình diễn đáng yêu cùng sự tự tin của An Bình đã nhận được những tràng cổ vũ từ trường quay. Sau khi hoàn thành bài hát, cô bé còn được MC dành lời khen và cảm ơn vì món quà đặc biệt.

Bé chia sẻ lý do đặc biệt cho sở thích học tiếng Đức tại Tranh tài đọ sức

Đáng chú ý, khi được hỏi về lý do yêu thích tiếng Đức, An Bình tiết lộ mong muốn sau khi học hết cấp ba muốn sang Đức để trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho thật nhiều người.

Ước mơ được cô bé chia sẻ một cách hồn nhiên nhưng đầy ý nghĩa khiến MC không khỏi ngưỡng mộ.

An Bình chia sẻ ước mơ sang Đức học tập và trở thành bác sĩ trong tương lai

Bên cạnh niềm yêu thích ngoại ngữ, An Bình còn chia sẻ về những hoạt động thường ngày cùng bố. Cô bé cho biết hai bố con thường trò chuyện về cờ vua và cùng nhau chơi môn thể thao trí tuệ này mỗi khi có thời gian rảnh.

An Bình khiến nhiều người bất ngờ khi bên cạnh ngoại ngữ, bé còn có sở thích chơi cờ vua cùng bố lúc rảnh rỗi

Qua những chia sẻ tại chương trình, An Bình cho thấy sự ham học hỏi, tinh thần chủ động khám phá những điều mới mẻ và sớm hình thành ước mơ cho tương lai. Đây cũng là nét đáng yêu giúp cô bé ghi dấu ấn trong lòng khán giả ở tập 8 Tranh tài đọ sức.

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/watch?v=npiElunRhw0