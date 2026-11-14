JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026

Báo Berry gây chú ý, Koalaoke bất ngờ thừa nhận đang yêu tại The Masked Singer

Mở đầu tập 7 The Masked Singer, Báo Berry nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chủ động nhận Orange là “My R&B sister” và dành lời khen cho JSOL. Trước sự ngỡ ngàng của nữ ca sĩ, Trấn Thành hài hước đặt biệt danh “Quýt” cho Orange để giải thích mối liên hệ với mascot.

Báo Berry gây chú ý với màn đối đáp dí dỏm cùng Orange và JSOL (Ảnh: DatVietVAC)

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cả hai từng gặp nhau hay trò chuyện trên mạng xã hội chưa, Báo Berry khẳng định đây là lần đầu gặp mặt vì mình không sử dụng internet mà chỉ sống trong rừng. Màn đối đáp khiến danh tính nhân vật tiếp tục trở thành ẩn số.

Cậu Tư Lành tiếp tục khiến ban cố vấn tò mò với chất giọng khàn đặc tại tập 7 The masked singer (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, Cậu Tư Lành tiếp tục xuất hiện với chất giọng khàn đặc, thều thào. Dàn cố vấn đặt nghi vấn đây là cách mascot đánh lạc hướng người chơi. Orange cũng nhận thấy chất giọng có phần quen thuộc và nghi ngờ nhân vật đang sử dụng hiệu ứng bóp giọng.

Với Koalaoke, mascot tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa giọng nói khi được JSOL gọi tên. Nhân vật lập tức chuyển sang giọng miền Nam, tự nhận đến từ Malaysia và giới thiệu tên gọi mới là Kuala Lumpur.

Koalaoke bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm khi được ban cố vấn đặt câu hỏi (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành cũng hài hước nhập vai luật sư để bảo vệ thân chủ trước những câu hỏi của ban cố vấn.

Đáng chú ý, khi xuất hiện trong trang phục thủy thủ và thể hiện ca khúc “Lênh Đênh”, Koalaoke bất ngờ được hỏi về chuyện tình cảm. Khác với sự kín tiếng khi được truy vấn danh tính, mascot thẳng thắn xác nhận đang yêu. Tiết lộ này khiến các cố vấn bất ngờ, trong khi Koalaoke hài hước đề nghị chương trình giữ kín cuộc trò chuyện.

Cao Bồi Lang gây ấn tượng với phong thái tự tin và vẻ ngoài cá tính (Ảnh: DatVietVAC)

Một màu sắc khác đến từ Cao Bồi Lang được JSOL nhận xét có phong thái cool ngầu và vẻ ngoài của người thường xuyên tập luyện thể thao, mascot thừa nhận mình có đi tập gym.

Tuy nhiên, nhân vật lại khiến trường quay bật cười với câu trả lời: “Xuống hồ là tôi tự chìm xuống thôi mà!”. Khi JSOL đề nghị cùng khoe vóc dáng để kiểm chứng lời đồn về thân hình sáu múi, Cao Bồi Lang lập tức tìm cách né tránh.

Trấn Thành tuyên bố bảo vệ Báo Berry tại The Masked Singer

Sau phần giao lưu và trình diễn kết hợp, ban cố vấn tiếp tục đưa ra những suy đoán về danh tính các mascot. JSOL tự tin cho rằng mình đã nhận ra Koalaoke nhưng nhanh chóng bị Trấn Thành phản bác.

Nam cố vấn nhận xét hình ảnh người mà JSOL đang nhắm đến ngoài đời không thực sự tương đồng với phong cách hoạt ngôn, duyên dáng của mascot trên sân khấu.

Koalaoke, Cậu Tư Lành bung mảng miếng trong vòng đấu mới (Video: BTC)

Đối với Cao Bồi Lang, Orange dành sự chú ý cho chất giọng nam cao, sáng và có độ từng trải. Nhận xét này tạo thêm hướng suy đoán mới về nhân vật, nhất là khi màu giọng có sự khác biệt so với những màn thể hiện trước đó.

Song Báo Berry tiếp tục trở thành tâm điểm khi nhận được sự yêu thích công khai từ JSOL. Nam ca sĩ không giấu được sự mê mẩn trước phần thể hiện của mascot và khẳng định đây chính là gu của mình.

Trấn Thành hài hước tung hứng cùng Báo Berry trong phần giao lưu (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành cũng nhiệt tình đứng ra bảo vệ nhân vật với tuyên bố: “Em cứ hát, cả thế giới để anh lo!”. Màn tung hứng giữa các cố vấn cho thấy Báo Berry đang là một trong những mascot nhận được nhiều sự chú ý.

Khép lại chương trình, MC Ngô Kiến Huy thông báo các mascot sẽ bước vào vòng đối đầu trực tiếp 1 chọi 1. Theo luật thi đấu, hai nhân vật sẽ phải dừng cuộc chơi và tiết lộ danh tính trong cùng một tập.

Bốn mascot trong vòng đấu mới của The masked singer Vietnam 2026 (Ảnh: DatVietVAC)

Điều này khiến cuộc cạnh tranh trở nên căng thẳng hơn khi mỗi mascot không chỉ phải chinh phục khán giả bằng giọng hát mà còn phải tìm cách giữ kín danh tính.

The masked singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: