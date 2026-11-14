CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tại vòng đấu mới của The masked singer Vietnam 2026, Báo Berry, Cậu Tư Lành, Koalaoke và Cao Bồi Lang mang đến nhiều màn giao lưu bất ngờ cùng ban cố vấn. Đáng chú ý, JSOL công khai yêu thích Báo Berry, trong khi Koalaoke lần đầu tiết lộ chuyện tình cảm trước những câu hỏi của dàn cố vấn.

Báo Berry gây chú ý, Koalaoke bất ngờ thừa nhận đang yêu tại The Masked Singer

Mở đầu tập 7 The Masked Singer, Báo Berry nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chủ động nhận Orange là “My R&B sister” và dành lời khen cho JSOL. Trước sự ngỡ ngàng của nữ ca sĩ, Trấn Thành hài hước đặt biệt danh “Quýt” cho Orange để giải thích mối liên hệ với mascot. 

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026- Ảnh 1.

Báo Berry gây chú ý với màn đối đáp dí dỏm cùng Orange và JSOL (Ảnh: DatVietVAC)

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cả hai từng gặp nhau hay trò chuyện trên mạng xã hội chưa, Báo Berry khẳng định đây là lần đầu gặp mặt vì mình không sử dụng internet mà chỉ sống trong rừng. Màn đối đáp khiến danh tính nhân vật tiếp tục trở thành ẩn số.

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026- Ảnh 2.

Cậu Tư Lành tiếp tục khiến ban cố vấn tò mò với chất giọng khàn đặc tại tập 7 The masked singer (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, Cậu Tư Lành tiếp tục xuất hiện với chất giọng khàn đặc, thều thào. Dàn cố vấn đặt nghi vấn đây là cách mascot đánh lạc hướng người chơi. Orange cũng nhận thấy chất giọng có phần quen thuộc và nghi ngờ nhân vật đang sử dụng hiệu ứng bóp giọng. 

Với Koalaoke, mascot tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa giọng nói khi được JSOL gọi tên. Nhân vật lập tức chuyển sang giọng miền Nam, tự nhận đến từ Malaysia và giới thiệu tên gọi mới là Kuala Lumpur. 

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026- Ảnh 3.

Koalaoke bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm khi được ban cố vấn đặt câu hỏi (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành cũng hài hước nhập vai luật sư để bảo vệ thân chủ trước những câu hỏi của ban cố vấn.

Đáng chú ý, khi xuất hiện trong trang phục thủy thủ và thể hiện ca khúc “Lênh Đênh”, Koalaoke bất ngờ được hỏi về chuyện tình cảm. Khác với sự kín tiếng khi được truy vấn danh tính, mascot thẳng thắn xác nhận đang yêu. Tiết lộ này khiến các cố vấn bất ngờ, trong khi Koalaoke hài hước đề nghị chương trình giữ kín cuộc trò chuyện.

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026- Ảnh 4.

Cao Bồi Lang gây ấn tượng với phong thái tự tin và vẻ ngoài cá tính (Ảnh: DatVietVAC)

Một màu sắc khác đến từ Cao Bồi Lang được JSOL nhận xét có phong thái cool ngầu và vẻ ngoài của người thường xuyên tập luyện thể thao, mascot thừa nhận mình có đi tập gym. 

Tuy nhiên, nhân vật lại khiến trường quay bật cười với câu trả lời: “Xuống hồ là tôi tự chìm xuống thôi mà!”. Khi JSOL đề nghị cùng khoe vóc dáng để kiểm chứng lời đồn về thân hình sáu múi, Cao Bồi Lang lập tức tìm cách né tránh.

Trấn Thành tuyên bố bảo vệ Báo Berry tại The Masked Singer

Sau phần giao lưu và trình diễn kết hợp, ban cố vấn tiếp tục đưa ra những suy đoán về danh tính các mascot. JSOL tự tin cho rằng mình đã nhận ra Koalaoke nhưng nhanh chóng bị Trấn Thành phản bác. 

Nam cố vấn nhận xét hình ảnh người mà JSOL đang nhắm đến ngoài đời không thực sự tương đồng với phong cách hoạt ngôn, duyên dáng của mascot trên sân khấu.

Koalaoke, Cậu Tư Lành bung mảng miếng trong vòng đấu mới (Video: BTC)

Đối với Cao Bồi Lang, Orange dành sự chú ý cho chất giọng nam cao, sáng và có độ từng trải. Nhận xét này tạo thêm hướng suy đoán mới về nhân vật, nhất là khi màu giọng có sự khác biệt so với những màn thể hiện trước đó.

Song Báo Berry tiếp tục trở thành tâm điểm khi nhận được sự yêu thích công khai từ JSOL. Nam ca sĩ không giấu được sự mê mẩn trước phần thể hiện của mascot và khẳng định đây chính là gu của mình. 

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026- Ảnh 5.

Trấn Thành hài hước tung hứng cùng Báo Berry trong phần giao lưu (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành cũng nhiệt tình đứng ra bảo vệ nhân vật với tuyên bố: “Em cứ hát, cả thế giới để anh lo!”. Màn tung hứng giữa các cố vấn cho thấy Báo Berry đang là một trong những mascot nhận được nhiều sự chú ý.

Khép lại chương trình, MC Ngô Kiến Huy thông báo các mascot sẽ bước vào vòng đối đầu trực tiếp 1 chọi 1. Theo luật thi đấu, hai nhân vật sẽ phải dừng cuộc chơi và tiết lộ danh tính trong cùng một tập. 

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026- Ảnh 6.
JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026- Ảnh 7.

Bốn mascot trong vòng đấu mới của The masked singer Vietnam 2026 (Ảnh: DatVietVAC)

Điều này khiến cuộc cạnh tranh trở nên căng thẳng hơn khi mỗi mascot không chỉ phải chinh phục khán giả bằng giọng hát mà còn phải tìm cách giữ kín danh tính.

The masked singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

Tin liên quan

CongB lộ diện sau lớp mascot BÒ SỮA ACHU, KHỈ XÙ MÌ dẫn đầu bảng C| The Masked Singer 2026

CongB lộ diện sau lớp mascot BÒ SỮA ACHU, KHỈ XÙ MÌ dẫn đầu bảng C| The Masked Singer 2026

(HTV) - Tập 6 “Ca Sĩ Mặt Nạ 2026” khép lại vòng thi thứ hai của bảng C với màn lộ diện của CONGB trong mascot BÒ SỮA ACHU. Bên cạnh đó, phần trình diễn giàu cảm xúc của KHỈ XÙ MÌ và ca khúc mới về nỗi nhớ gia đình từ LION VUI TƯƠI cũng trở thành những điểm nhấn của chương trình.

Quân A.P lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B | The Masked Singer 2026

Quân A.P lộ diện sau mascot DOL-LA-LA, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng B | The Masked Singer 2026

(HTV) - Tại tập 5 The Masked Singer Vietnam 2026, ca sĩ Quân A.P đã lộ diện sau mascot DOL-LA-LA khi xếp cuối bảng B với 15,72% tổng bình chọn. Trong khi đó, Cậu Tư Lành vươn lên dẫn đầu bảng đấu với ca khúc "Thoải Mộng Duyên Tan".

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Xã hội 21:30 13/11/2026

Công an TP.HCM khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều cá nhân liên quan trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Hiệp đen. Các bị can bị xác định liên quan đến việc sản xuất, tham gia diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, có nhiều nội dung cổ súy bạo lực, hoạt động giang hồ mạng.

Hàn Quốc tăng cường đối thoại với Trung Quốc và LHQ về an ninh Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc tăng cường đối thoại với Trung Quốc và LHQ về an ninh Bán đảo Triều Tiên

Thế giới 20:47 13/11/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh phối hợp ngoại giao với Trung Quốc và Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong kiểm soát rủi ro từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quân sự.

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 14/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 14/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

Thể thao 08:05 14/11/2026

(HTV) - Ngày 14/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục diễn ra với nhiều môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đáng chú ý, Lễ khai mạc Đại hội sẽ được tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Iran tuyên bố tấn công radar Mỹ tại Bahrain | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 13/11/2026

Iran tuyên bố tấn công radar Mỹ tại Bahrain | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 13/11/2026

Thế giới 09:20 14/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 13/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xem thêm