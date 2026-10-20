Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm
Nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các trụ sở và điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm, với sự tham gia của 106 doanh nghiệp, tuyển dụng hơn 16.500 vị trí việc làm.
Đại học Hoa Sen hợp tác Vietop English đổi mới đào tạo tiếng Anh
Viện Anh ngữ và Hội nhập Quốc tế (Trường Đại học Hoa Sen) cùng Trung tâm Anh ngữ Vietop English đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác (MOA) và ra mắt chương trình đào tạo iEII Global English.
Tân Nhiên đưa bánh tráng Tây Ninh vươn tầm thương hiệu quốc gia
Từ một sản phẩm truyền thống của Tây Ninh, bánh tráng Tân Nhiên đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế bằng việc chuẩn hóa chất lượng. Năm 2026, doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026.