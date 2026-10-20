Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm

Nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các trụ sở và điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm, với sự tham gia của 106 doanh nghiệp, tuyển dụng hơn 16.500 vị trí việc làm.

Hơn 16.500 vị trí việc làm được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm TP. Hồ Chí Minh

Đại học Hoa Sen hợp tác Vietop English đổi mới đào tạo tiếng Anh

Viện Anh ngữ và Hội nhập Quốc tế (Trường Đại học Hoa Sen) cùng Trung tâm Anh ngữ Vietop English đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác (MOA) và ra mắt chương trình đào tạo iEII Global English.

Đại học Hoa Sen và Vietop English ký kết hợp tác ra mắt chương trình iEII Global English

Tân Nhiên đưa bánh tráng Tây Ninh vươn tầm thương hiệu quốc gia

Từ một sản phẩm truyền thống của Tây Ninh, bánh tráng Tân Nhiên đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế bằng việc chuẩn hóa chất lượng. Năm 2026, doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Bánh tráng Tân Nhiên Tây Ninh tự hào đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026.