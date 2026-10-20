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Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm

Nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các trụ sở và điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm, với sự tham gia của 106 doanh nghiệp, tuyển dụng hơn 16.500 vị trí việc làm.

Người lao động đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm - Ảnh 1.

Hơn 16.500 vị trí việc làm được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm TP. Hồ Chí Minh

Đại học Hoa Sen hợp tác Vietop English đổi mới đào tạo tiếng Anh

Viện Anh ngữ và Hội nhập Quốc tế (Trường Đại học Hoa Sen) cùng Trung tâm Anh ngữ Vietop English đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác (MOA) và ra mắt chương trình đào tạo iEII Global English.

Lễ ký kết hợp tác giữa đại diện Đại học Hoa Sen và Vietop English - Ảnh 2.

Đại học Hoa Sen và Vietop English ký kết hợp tác ra mắt chương trình iEII Global English

Tân Nhiên đưa bánh tráng Tây Ninh vươn tầm thương hiệu quốc gia

Từ một sản phẩm truyền thống của Tây Ninh, bánh tráng Tân Nhiên đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế bằng việc chuẩn hóa chất lượng. Năm 2026, doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Hình ảnh sản phẩm bánh tráng Tân Nhiên đạt chuẩn Thương hiệu quốc gia - Ảnh 3.

Bánh tráng Tân Nhiên Tây Ninh tự hào đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026.

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Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 15:36 15/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Thạnh Mỹ Tây | Thời sự trưa HTV ngày 5/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 5/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 4/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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