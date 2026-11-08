Nuôi dạy con cái không chỉ dừng ở sự nghiêm khắc hay nuông chiều | Tập 55 Bản lĩnh đối mặt

Trong chương trình "Bản lĩnh đối mặt", chị Nguyễn Thị Thảo (27 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ chuyện hai người chị họ có con sinh cùng tháng, cùng năm nhưng được giáo dục theo hai cách trái ngược.

Cùng đăng ký khóa học bơi và đàn piano, chị Sáu luôn nghiêm khắc, đôn đốc con hoàn thành các khóa học. Ngược lại, chị Năm cho con nghỉ học bơi sau một buổi và dừng học đàn sau hai tháng. Đến khi con bước vào lớp 6 (12 tuổi), chị Năm nhận thấy con thiếu kiên trì và thường bỏ dở mọi việc giữa chừng.

Khách mời Nguyễn Thị Thảo chia sẻ về hai cách giáo dục con cái trái ngược nhau



Trước câu chuyện trên, MC Hải Yến và TS. Tô Nhi A nhận định cách giáo dục con của hai người mẹ đều chưa thỏa đáng. Theo chuyên gia, đối với chị Sáu, việc đốc thúc nghiêm khắc có thể khiến trẻ áp lực hoặc có tâm lý chống đối ngầm.

Trong khi đó, việc chị Năm đồng ý cho con bỏ cuộc sớm không phải là tôn trọng trẻ, mà xuất phát từ tâm lý ngại "tốn công thuyết phục" và đồng hành cùng con.

TS. Tô Nhi A và MC Hải Yến phân tích về câu chuyện từ khách mời Nguyễn Thị Thảo

Qua lời kể từ khách mời, chị Năm làm nội trợ nhưng ít làm việc nhà. Từ thực tế này, nữ chuyên gia đã nhấn mạnh nguyên tắc "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình".

Trước hết, phụ huynh phải tự sửa mình trước và tạo cơ hội để con thực hành cùng mình. Mục đích của việc này là dạy cho con có tinh thần trách nhiệm, sự tự giác và tính nghiêm túc hoàn thành một công việc đến cùng.

"Bản lĩnh đối mặt" phát sóng lúc 20g Chủ Nhật hàng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.