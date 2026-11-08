Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Vợ chồng son: Cô gái ngại kết hôn vì còn muốn vui chơi và sống cùng mẹ

Đến với Vợ chồng son kỳ này là anh Phạm Minh Phúc và chị Đoàn Hứa Thục Đình. Anh Phúc sinh năm 1997, hiện kinh doanh phụ tùng ô tô và làm công nghệ thông tin. Chị Thục Đình sinh năm 1999, cùng chồng tham gia hoạt động kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Thục Đình chia sẻ cô ngại kết hôn vì muốn được mẹ nấu cơm cho ăn và thoải mái đi chơi cùng bạn bè mỗi ngày

Thục Đình chia sẻ cô là người rất coi trọng ý kiến của mẹ. Với những quyết định quan trọng, cô thường hỏi ý kiến gia đình và chỉ thực hiện khi nhận được sự đồng thuận. Vì vẫn muốn tận hưởng cuộc sống bên mẹ và bạn bè, Đình từng không mặn mà với chuyện kết hôn.

Trước sự do dự của bạn gái, Phúc đã thẳng thắn hỏi: “Tại sao em không chịu cưới anh?”. Đình hài hước đáp rằng đang sống vui vẻ, tự nhiên lấy chồng chẳng khác nào đeo gông vào cổ

Tuy nhiên, lời hứa của Phúc rằng sau khi cưới, cả hai vẫn có thể tiếp tục vui chơi cùng nhau đã khiến Đình dần xiêu lòng. Cô cũng tiết lộ mình từng tìm hiểu thần số học, cung hoàng đạo và nhận thấy chồng là người hướng về gia đình, thích chiều chuộng người yêu.

Vợ chồng son: Chú rể khóc nức nở trong ngày cưới

Một trong những kỷ niệm khiến Thục Đình nhớ nhất là khoảnh khắc chồng phát biểu trong lễ cưới. Theo lời cô, Phúc vốn không giỏi ăn nói và khá ngại thể hiện tình cảm bằng lời. Thế nhưng, khi đứng trên sân khấu, anh lại xúc động đến mức vừa khóc vừa nói, khiến mọi người không nghe rõ nội dung phát biểu.

Câu chuyện khiến các cố vấn bật cười, nhất là khi Đình tiết lộ ê-kíp quay phim cũng gặp khó khăn trong việc ghi lại lời nói của chú rể. Phúc dường như quá xúc động trước ngày trọng đại của mình

Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh chú rể mít ướt, Đình còn có một kỷ niệm không mấy vui vẻ về chồng. Trước ngày cưới, gia đình cô đã tổ chức tiệc nhà gái. Vì quá vui với bạn bè, Phúc uống say và nôn ói từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, thậm chí làm bẩn cả túi quần áo mới của vợ.

Đình kể lại, khoảng 3 giờ sáng, chồng vẫn nằm ngủ trên giường, còn cô phải tự mình dọn dẹp. Nhìn cảnh tượng ấy, cô vô cùng tức giận và từng nghĩ đến chuyện chia tay. Dù vậy, cô vẫn lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Phúc.

Vợ mong chồng dành nhiều thời gian hơn cho con

Sau khi kết hôn và có con, Thục Đình cho biết cô hiểu hơn về đặc thù công việc của chồng. Tuy nhiên, cô mong Phúc biết tiết chế việc nhậu nhẹt và sắp xếp thời gian hợp lý để quan tâm đến gia đình.

Đình chia sẻ thời gian con còn nhỏ trôi qua rất nhanh. Nếu cha mẹ không dành thời gian đồng hành, sẽ khó có thể quay lại những khoảnh khắc ấy khi con đã trưởng thành. Vì vậy, cô mong chồng tập trung hơn cho con trong giai đoạn hiện tại.

Dù còn những điều chưa hài lòng về đối phương, Minh Phúc và Thục Đình vẫn cùng nhìn nhận thiếu sót, học cách thay đổi để vun đắp tổ ấm và chăm lo cho con

Lắng nghe chia sẻ của vợ, Phúc cũng được các cố vấn nhắc nhở về trách nhiệm của người làm cha. Câu chuyện của cặp đôi không chỉ mang đến tiếng cười qua những tình huống dở khóc dở cười, mà còn gợi ra những điều cần thay đổi khi bước vào cuộc sống gia đình.

Chương trình Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vfmj_o9xk70