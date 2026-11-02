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Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.

Khác biệt quan niệm sống giữa hai thế hệ

Từ câu chuyện về thói quen chi tiêu của người trẻ, TS. Tô Nhi A phân tích sự thay đổi trong quan niệm sống qua từng thế hệ. Với nhiều người thuộc thế hệ trước, “an cư lạc nghiệp” là mục tiêu quan trọng. Sở hữu một căn nhà không chỉ mang lại chỗ ở ổn định mà còn được xem là thành quả của quá trình lao động, tích lũy và nền tảng để xây dựng gia đình.

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 1.
Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 2.

TS. Tô Nhi A phân tích sự khác biệt trong quan niệm an cư giữa các thế hệ

Trong khi đó, một bộ phận người trẻ hiện nay có cách tiếp cận khác. Thay vì đặt mục tiêu mua nhà lên hàng đầu, họ cân nhắc khả năng tài chính, nhu cầu cá nhân và những cơ hội trải nghiệm trong cuộc sống. Việc thuê nhà có thể giúp họ chủ động thay đổi nơi ở theo công việc, giảm áp lực phải tích lũy một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn và tránh cam kết với khoản vay kéo dài nhiều năm.

Theo góc nhìn được đặt ra trong chương trình, lựa chọn này không nhất thiết đồng nghĩa với việc người trẻ thiếu trách nhiệm hay không có kế hoạch tương lai. Đó có thể là cách họ cân đối giữa điều kiện kinh tế, chất lượng sống và những ưu tiên riêng trong bối cảnh hiện tại.

Sống ở nhà thuê có đồng nghĩa với thiếu ổn định?

Một trong những vấn đề đáng chú ý là áp lực tài chính khi mua nhà. Với giá bất động sản và chi phí sinh hoạt tại các đô thị, việc sở hữu nhà có thể đòi hỏi người trẻ phải dành phần lớn thu nhập để trả góp, đồng thời thu hẹp ngân sách cho những nhu cầu khác. Vì vậy, một số người lựa chọn thuê nhà để duy trì khoản dự phòng, đầu tư cho sức khỏe, học tập hoặc phát triển nghề nghiệp.

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 3.

Xu hướng thuê nhà phản ánh cách một bộ phận người trẻ cân nhắc giữa tài chính và chất lượng sống

Tuy nhiên, thuê nhà cũng có những hạn chế như chi phí phát sinh theo thời gian, khả năng thay đổi giá thuê và sự phụ thuộc vào chủ nhà. Ngược lại, mua nhà có thể tạo cảm giác ổn định lâu dài nhưng đi kèm trách nhiệm tài chính đáng kể. Mỗi lựa chọn đều có ưu điểm và giới hạn, tùy thuộc vào thu nhập, kế hoạch tương lai và hoàn cảnh của từng người.

Qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A, Bản lĩnh đối mặt gợi mở cách nhìn cởi mở hơn về sự khác biệt thế hệ. Thay vì mặc định rằng mua nhà mới là ổn định hay thuê nhà là thiếu mục tiêu, điều quan trọng là mỗi người hiểu rõ khả năng của mình và chịu trách nhiệm với quyết định đã chọn. Sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái cũng bắt đầu từ việc lắng nghe những áp lực, điều kiện sống và quan niệm khác nhau của mỗi thế hệ.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/x87SC3DFUxY?si=Vhc6Tp1LzJcCGqTI

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