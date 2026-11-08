CongB lộ diện sau lớp mascot BÒ SỮA ACHU, KHỈ XÙ MÌ dẫn đầu bảng C| The Masked Singer 2026

CONGB lộ diện, cả bốn cố vấn dự đoán chính xác

Tâm điểm tập phát sóng là màn lộ diện của BÒ SỮA ACHU. Sau vòng thi thứ hai, mascot tháo mặt nạ, xác nhận danh tính là CONGB. Đáng chú ý, cả bốn cố vấn đều đưa ra dự đoán chính xác trước thời khắc công bố.

Bò sữ ACHU trình diễn “Tạm Thương”, ca khúc do chính nam nghệ sĩ sáng tác (Ảnh: DatVietVAC)

Trước khi lộ diện, BÒ SỮA ACHU thể hiện Còn Thương Nhưng Không Còn Yêu, gây chú ý với những nốt cao và kỹ thuật giọng gió. Sau đó, CONGB trình diễn Tạm Thương, sáng tác của chính anh về những cảm xúc lưu luyến sau một chuyện tình.

Nhìn lại phần trình diễn của CongB tại The Masked Singer 2026 (Video: BTC)

Phần thể hiện giàu cảm xúc nhận được lời khen từ Trấn Thành và Bích Phương. Chất giọng đặc trưng cũng giúp danh tính mascot nhanh chóng được khoanh vùng. Ở vòng bình chọn thứ hai, BÒ SỮA ACHU đạt 18,10%.

Phần trình diễn giàu cảm xúc của BÒ SỮA ACHU nhận được lời khen từ ban cố vấn (Ảnh: DatVietVAC)

Trong hậu trường, KHỈ XÙ MÌ đoán BÒ SỮA ACHU là người quen của Vương Bình. MC Ngô Kiến Huy tiếp tục tung tin đồn mascot từng được nam ca sĩ hôn, trong khi Trấn Thành xác nhận có biết thông tin này.

Chương trình còn chiếu đoạn video hậu trường Tinh Hà “Say Hi”, ghi lại phản ứng của Sơn.K và Dang Hong Hai trước nghi vấn cả hai là BÒ SỮA ACHU.

CONGB chính thức tháo mặt nạ (Ảnh: DatVietVAC)

Khi lớp mặt nạ được tháo xuống, danh tính ca sĩ CongB chính thức được hé lộ. Chia sẻ về trải nghiệm tham gia chương trình, CONGB cho biết anh muốn giới thiệu những màu sắc giọng hát chưa có cơ hội thể hiện trước khán giả. Việc trình diễn sau lớp mặt nạ cũng giúp nam nghệ sĩ tự tin thử nghiệm những cách thể hiện mới.

KHỈ XÙ MÌ giữ vị trí dẫn đầu, các mascot còn lại tiếp tục hé lộ manh mối

Một trong những phần trình diễn nổi bật của tập 6 đến từ KHỈ XÙ MÌ - mascot tự nhận là “Chúa tể những lời đồn”. Trên sân khấu, nhân vật thể hiện Hạt Mưa Vương Vấn với bản phối mới và phần lời được bổ sung so với phiên bản gốc.

KHỈ XÙ MÌ mang đến bản phối mới của ca khúc “Hạt Mưa Vương Vấn” (Ảnh: DatVietVAC)

Giọng hát da diết, những quãng cao nội lực cùng khả năng chuyển đổi quãng giọng giúp mascot nhận được đánh giá tích cực từ Trấn Thành. Vương Bình cũng bất ngờ trước sự đối lập giữa cách trò chuyện nhí nhảnh và giọng hát giàu cảm xúc của nhân vật.

Mascot gây ấn tượng với những quãng cao nội lực và cách xử lý giọng hát giàu cảm xúc (Ảnh: DatVietVAC)

Trước những câu hỏi xoay quanh các Em Xinh “Say Hi”, KHỈ XÙ MÌ khéo léo né tránh nghi vấn danh tính, đồng thời nhắn nhủ: “Mọi người đừng để tin đồn dẫn dắt mình”.

KHỈ XÙ MÌ xúc động khi chia sẻ về cơ hội được đứng trên sân khấu The Masked Singer (Ảnh: DatVietVAC)

Mascot cũng xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi được góp mặt trong The Masked Singer. Nhân vật tiết lộ đã mất ngủ, nhiều lần tập đi tập lại các tiết mục vì trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu chương trình.

Nhìn lại phần trình diễn của KHỈ XÙ MÌ tại The Masked Singer 2026 (Video: BTC)

Khi Bích Phương đặt câu hỏi về phần lời mới trong ca khúc, KHỈ XÙ MÌ nhanh trí “đổ tin đồn” rằng chính Tăng Duy Tân là người sáng tác. Câu trả lời khiến Trấn Thành thích thú và dành lời khen cho sự ứng biến của mascot.

Tăng Duy Tân nhanh chóng có đáp án cho danh tính của KHỈ XÙ MÌ (Ảnh: DatVietVAC)

Đặc biệt, những gợi ý từ hậu trường hé lộ KHỈ XÙ MÌ là một nghệ sĩ nữ có ngoại hình xinh đẹp. Tăng Duy Tân khẳng định đã biết danh tính mascot nhưng không tiết lộ, đồng thời chúc nhân vật giữ bình tĩnh, tự tin để tiếp tục thể hiện ở vòng sau.

Tại vòng bình chọn thứ hai, KHỈ XÙ MÌ đạt 20,95%.

CAO BỒI LANG gây tò mò với giọng hát đối lập, HEO MÁ HỒNG trung thành với âm hưởng dân ca Bắc Bộ

CAO BỒI LANG tiếp tục gây tò mò với sự đối lập giữa giọng nói nữ cao và giọng hát nam trầm khàn, đậm chất Rock. Những cú đánh hông trên sân khấu cùng màu giọng nội lực khiến mascot trở thành một trong những ẩn số khó đoán nhất bảng C.

CAO BỒI LANG thể hiện “Quyền Yếu Đuối” với màu giọng khàn đặc trưng (Ảnh: DatVietVAC)

Với Quyền Yếu Đuối, mascot mang đến cách thể hiện mới qua góc nhìn nam, kết hợp giọng khàn đặc trưng và đoạn rap bất ngờ. Phần trình diễn khiến ban cố vấn thay đổi suy luận về xuất thân của nghệ sĩ bên trong, từ Nghệ An sang miền Bắc, thuộc thế hệ 8X - 9X.

Mascot gây bất ngờ với đoạn rap và phong cách trình diễn đậm chất Rock (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành liên tưởng đến Hà Lê và Dũng Hà nhưng chưa thể xác định danh tính. Trong khi đó, Vương Bình gọi tên HYO sau khi nhận thấy chất giọng khàn được giữ nguyên cả ở những nốt cao. Bích Phương nhận xét đây là mascot khó đoán nhất từ trước đến nay.

HEO MÁ HỒNG tiếp tục khai thác âm hưởng dân ca Bắc Bộ qua ca khúc “Theo Em Về Nhà” (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, HEO MÁ HỒNG tiếp tục giữ màu sắc âm nhạc riêng với Theo Em Về Nhà, ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Lựa chọn này nối dài dấu ấn từ vòng đầu và củng cố suy đoán mascot là nghệ sĩ miền Bắc.

Tiết mục góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng của HEO MÁ HỒNG tại bảng C (Ảnh: DatVietVAC)

Các cố vấn lần lượt đưa ra những cái tên như Lamoon, Chi Xê, ca nương Kiều Anh và Ngọc Khuê. Tuy nhiên, chưa có dự đoán nào đủ thuyết phục để đi đến đáp án thống nhất.

LION VUI TƯƠI khiến ban cố vấn rơi nước mắt với sáng tác mới “Em Ơi Về Thôi”

LION VUI TƯƠI tạo khoảng lặng với ca khúc mới Em Ơi Về Thôi, gửi gắm nỗi lòng của những người con xa quê lập nghiệp và nỗi nhớ những bữa cơm gia đình thân thuộc.

LION VUI TƯƠI trình diễn ca khúc mới “Em Ơi Về Thôi” với chủ đề tình cảm gia đình (Ảnh: DatVietVAC)

Bích Phương xúc động trước phần trình diễn, cho rằng sự chân thành trong cảm xúc quan trọng hơn những thiếu sót về kỹ thuật.

Vương Bình cũng tìm thấy sự đồng cảm khi ca khúc gợi nhắc những bữa cơm mẹ nấu, trong khi Trấn Thành trân trọng cách mascot thể hiện bài hát bằng cả trái tim.

Tiết mục giàu cảm xúc khiến các cố vấn đồng cảm, đặc biệt là Tăng Duy Tân (Ảnh: DatVietVAC)

Đặc biệt, Tăng Duy Tân gần như nghẹn ngào khi chia sẻ về nỗi nhớ nhà. Nam ca sĩ cho biết nếu LION VUI TƯƠI là nhân vật anh đang dự đoán, đây sẽ là nghệ sĩ anh đã theo dõi từ lâu và tìm thấy nhiều điểm tương đồng với bản thân.

Tăng Duy Tân xúc động trước câu chuyện về nỗi nhớ nhà được gửi gắm trong phần trình diễn của LION VUI TƯƠI (Ảnh: DatVietVAC)

Theo Tăng Duy Tân, sau những năm tháng nỗ lực theo đuổi sự nghiệp, mỗi người đôi khi nhận ra mình không thể trở lại những ngày tháng vô tư trước đây. Anh tin nghệ sĩ bên trong mascot sẽ còn tiến xa và trở thành niềm tự hào của ba mẹ.

LION VUI TƯƠI nhận tỷ lệ bình chọn cao nhất vòng 2 bảng C với 22,86% (Ảnh: DatVietVAC)

Với phần trình diễn này, LION VUI TƯƠI dẫn đầu bình chọn riêng vòng 2 với 22,86%.

Sau hai vòng thi, kết quả bình chọn cộng dồn đưa KHỈ XÙ MÌ lên vị trí dẫn đầu bảng C với 23,81%. LION VUI TƯƠI xếp thứ hai với 21,43%, HEO MÁ HỒNG đứng thứ ba với 19,05% và CAO BỒI LANG xếp thứ tư với 18,09%.

KHỈ XÙ MÌ dẫn đầu bảng C sau hai vòng bình chọn với tỷ lệ 23,81% (Ảnh: DatVietVAC)

BÒ SỮA ACHU khép lại hành trình tại bảng C ở vị trí thứ năm với 17,62%, đồng nghĩa trở thành mascot tiếp theo phải tháo mặt nạ.

Tập 6 khép lại với màn lộ diện của CONGB, trong khi bốn mascot còn lại vẫn giữ kín danh tính sau lớp mặt nạ. Cuộc đua giải mã danh tính tại The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục hứa hẹn nhiều bất ngờ với những màn trình diễn mới và các manh mối ngày càng khó đoán.

The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca Sĩ Mặt Nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=xwnv4J66Ndc