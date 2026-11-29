Mở màn tại không gian hùng vĩ của núi lửa cổ Chư Đăng Ya, bầu không khí lập tức nóng lên với màn chào sân đầy duyên dáng của 4 vị khách mời VIP. Trong khi tân binh Sơn.K "mở bát" đầy xui xẻo khi uống trúng ly giấm phạt, thì Rhyder lại gây sốt với tuyên bố "cạch mặt" đầy phũ phàng, từ chối chung đội cùng đàn em. Dưới sự dẫn dắt của ba "CEO" Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy, các đội bước vào hành trình thu thập những hạt giống đại ngàn đầy kịch tính.

Dàn khách mời JSOL, Sơn.K, Ali Hoàng Dương và Rhyder bùng nổ năng lượng trong ngày hội ngộ cùng các thành viên "2 Ngày 1 Đêm" tại Gia Lai

Xuyên suốt tập phát sóng, khán giả được chiêu đãi liên hoàn các thử thách vận động giàu tính giải trí. Từ màn rượt đuổi nối dây làm bể bóng khiến JSOL phải "đánh rơi liêm sỉ" múa cột cầu xin đàn anh tha mạng, đến thử thách "Đấu trường xuất thần" ghép thuyền người đầy gắn kết cùng các bạn học sinh trường THCS Trần Phú.

Các nghệ sĩ hết mình trong thử thách ghép thuyền người đầy gắn kết cùng các bạn học sinh trường THCS Trần Phú, Gia Lai

Khung hình "hủy hoại nhan sắc" cười ra nước mắt sau đại chiến bôi lọ nghẹ không khoan nhượng tại thung lũng Tiên Sơn

Đỉnh điểm của sự bùng nổ nằm ở trò chơi đối kháng bôi lọ nghẹ tại thung lũng Tiên Sơn. Gạt bỏ hoàn toàn hình tượng nghệ sĩ, dàn cast lẫn khách mời lao vào "hội đồng" và trét lọ nghẹ đen kín mặt đối phương, tạo nên những khung hình "hủy hoại nhan sắc" cười ra nước mắt. Với sự kết hợp ăn ý giữa dàn cast duyên dáng và bốn khách mời lăn xả hết mình, Tập 14 không chỉ mang đến những phút giây giải trí sảng khoái mà còn quảng bá trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa cồng chiêng đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/pZlmdFJnYpE?si=U8wnrNp5r2sf8lRB