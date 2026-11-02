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Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Một thử thách tưởng chừng đơn giản lại khiến các thành viên 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Trong Tập 10, màn phối hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy trở thành điểm nhấn hài hước, mở đầu ngày mới bằng loạt biểu cảm khó đỡ.

Khi ăn bánh cũng cần đến chiến thuật

Trong hành trình tại thung lũng Lào Cai, các thành viên được giao thử thách ăn bánh bằng cần câu. Hai người chơi phải ghép cặp, đứng quay lưng vào nhau và sử dụng hệ thống cần câu vắt qua đầu để đưa bánh đến miệng đồng đội. Nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng căn chỉnh khoảng cách và một chút khéo léo để hoàn thành.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5- Ảnh 1.
Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5- Ảnh 2.
Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5- Ảnh 3.

Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy phối hợp trong thử thách ăn bánh bằng cần câu

Tuy nhiên, khi bước vào thử thách, mọi chuyện không diễn ra dễ dàng như dự tính. Sợi dây câu liên tục đung đưa khiến chiếc bánh khó tiếp cận, còn việc điều khiển cần câu theo hướng mong muốn lại càng làm tăng độ khó. Những pha phối hợp thiếu ăn ý cùng phản ứng bất ngờ của người chơi khiến thử thách nhanh chóng trở thành màn trình diễn hài hước.

Lê Dương Bảo Lâm quyết tâm “ngoạm bánh”

Đáng chú ý, cặp đôi Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy khiến không khí thêm sôi động bởi những nỗ lực liên tục để đưa chiếc bánh đến đúng vị trí. Trước tình huống chiếc bánh cứ đung đưa ngoài tầm với, Lê Dương Bảo Lâm vẫn không ngừng tìm cách xử lý, thậm chí tận dụng mọi biểu cảm và động tác để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5- Ảnh 4.
Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5- Ảnh 5.

Những biểu cảm hài hước của Lê Dương Bảo Lâm khi tìm cách tiếp cận chiếc bánh

Sự lăn xả của nam nghệ sĩ, kết hợp với màn phối hợp chật vật nhưng đầy năng lượng của Ngô Kiến Huy, tạo nên loạt khoảnh khắc giải trí tự nhiên. Không cần những màn tranh tài căng thẳng, chỉ riêng thử thách ăn bánh bằng cần câu cũng đủ mang đến tiếng cười cho người xem.


Qua những trò chơi vận động tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự phối hợp, 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục phát huy thế mạnh ở những tình huống bất ngờ và phản ứng chân thật của dàn cast. Đón xem 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 vào lúc 20 giờ 30 Chủ nhật hằng tuần trên HTV7.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/hpFrE8TvEqE?si=ZGS_cAmPC3vd6U5F

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