Dàn cast “khóc dở mếu dở” với thử thách ngâm chân nước đá | 2 Ngày 1 Đêm

Ngâm chân nước đá để giành suất ngủ VIP

Tại chặng nghỉ dưỡng ở Le Champ Tú Lệ Resort, các thành viên phải tham gia thử thách ngâm chân trong chậu nước đá để phân định quyền lựa chọn chỗ ngủ. Phần thưởng là căn phòng VIP tiện nghi, trong khi những người không giành được lợi thế phải đối mặt với điều kiện nghỉ ngơi kém thoải mái hơn.

Dàn cast 2 Ngày 1 Đêm chuẩn bị bước vào thử thách ngâm chân nước đá

Ngay khi bắt đầu, thử thách đã khiến không ít thành viên thay đổi thái độ. Nếu ban đầu còn tự tin, hào hứng thì chỉ sau khi đưa chân vào chậu nước đá, nhiều người lập tức nhăn mặt, liên tục phản ứng vì cảm giác lạnh buốt. Những tiếng la ó cùng biểu cảm khó đỡ khiến cuộc cạnh tranh trở nên sôi động.

Các thành viên nhăn nhó, la ó khi vừa đặt chân vào chậu nước đá lạnh buốt

Không đơn thuần là trò chơi thể lực, thử thách còn đòi hỏi người tham gia phải kiểm soát phản ứng và kiên trì trước cảm giác khó chịu. Với phần thưởng hấp dẫn phía trước, mỗi thành viên đều có lý do để cố gắng trụ lại lâu nhất có thể.

Dàn cast gồng mình, so kè từng giây

Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy cùng các thành viên trẻ như HIEUTHUHAI và Dương Domic bước vào cuộc đua với quyết tâm giành lợi thế. Tuy nhiên, nhiệt huyết ban đầu nhanh chóng bị thử thách bởi cái lạnh, khiến những màn gồng mình và phản ứng hài hước liên tiếp xuất hiện.

Các thành viên liên tục tạo tiếng cười với những phản ứng hài hước trong thử thách

Trong cuộc so tài, có người cố giữ vẻ bình tĩnh, có người không giấu được sự khó chịu và nhanh chóng rút chân khỏi chậu đá. Sự đối lập giữa quyết tâm chiến thắng và phản ứng trước cái lạnh tạo nên sức hút cho phần chơi, đồng thời mang đến cơ hội để các thành viên trêu chọc, tương tác với nhau.

Những tình huống phát sinh ngoài dự tính tiếp tục thể hiện màu sắc quen thuộc của 2 Ngày 1 Đêm: các thành viên sẵn sàng thử thách bản thân, không ngại bộc lộ những khoảnh khắc kém hoàn hảo để cùng tạo tiếng cười.

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Thử thách ngâm chân nước đá là một trong những điểm nhấn của tập 9, khi cuộc đua giành chỗ ngủ được biến thành màn so tài vừa căng thẳng vừa vui nhộn. Qua đó, chương trình tiếp tục mang đến những khoảnh khắc giải trí từ sự tương tác tự nhiên của dàn cast trong hành trình khám phá Tú Lệ.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/8cxRfXc2Yxo?si=yhWfA360THwG0EIi