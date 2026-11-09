CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

Dàn cast “gục ngã” trước thử thách cầu người, cười ra nước mắt | 2 Ngày 1 Đêm

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Trong ngoại truyện “Bữa tối Tây Bắc” của 2 Ngày 1 Đêm - Mùa 5, dàn cast phải vượt qua nhiều thử thách để giành lấy những món đặc sản hấp dẫn. Mở màn với trò chơi “Nào ta cùng Yoga”, tám thành viên nhanh chóng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi phải phối hợp tạo thành những chiếc “cầu người” đầy thử thách.

Màn phối hợp “cầu người” không dễ như tưởng tượng

Để có cơ hội thưởng thức đặc sản miền Trung, các thành viên phải vận dụng sự khéo léo và khả năng phối hợp đồng đội. Theo luật chơi, tám người lần lượt tạo tư thế uốn cong lưng trên thảm yoga, hình thành những chiếc cầu để đồng đội di chuyển qua khoảng trống bên dưới.

Dàn cast “gục ngã” trước thử thách cầu người, cười ra nước mắt | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 1.
Dàn cast “gục ngã” trước thử thách cầu người, cười ra nước mắt | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 2.

Các thành viên phối hợp tạo thành “cầu người” để đồng đội lần lượt di chuyển qua

Tưởng chừng chỉ cần giữ thăng bằng và thực hiện đúng động tác, thử thách lại nhanh chóng trở nên phức tạp khi các thành viên phải liên tục điều chỉnh tư thế để tạo đủ khoảng trống cho người phía sau. Những thân hình có phần quá khổ, sự chênh lệch về thể lực và khả năng giữ thăng bằng khiến việc luồn qua từng chiếc cầu không hề đơn giản.

Trong lúc một số thành viên cố gắng giữ tư thế, những người còn lại phải tìm cách di chuyển thật nhanh mà không làm ảnh hưởng đến đội hình. Các pha uốn người, né tránh và loay hoay tìm đường đi tạo nên hàng loạt tình huống hài hước. Chỉ một chút mất tập trung, cả đội có thể phải điều chỉnh lại từ đầu.

Đuối sức nhưng vẫn hết mình vì đặc sản

Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, “Nào ta cùng Yoga” còn là bài kiểm tra thể lực thực sự. Việc phải duy trì tư thế trong thời gian dài, đồng thời liên tục hỗ trợ đồng đội khiến các thành viên nhanh chóng thấm mệt. Những biểu cảm nhăn nhó, tiếng than thở và vẻ mặt đuối sức của dàn cast trở thành điểm nhấn gây cười.

Dàn cast “gục ngã” trước thử thách cầu người, cười ra nước mắt | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 3.
Dàn cast “gục ngã” trước thử thách cầu người, cười ra nước mắt | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 4.

Những tư thế uốn dẻo khó nhằn khiến dàn cast chật vật

Đặc biệt, các nghệ sĩ không ngần ngại bộc lộ những khoảnh khắc kém duyên trước ống kính. Từ những pha cố gắng uốn cong người đến lúc chật vật vượt qua khoảng trống, mỗi thành viên đều mang đến một phản ứng khác nhau, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt cho trò chơi.

1109(3)

Dù gặp không ít trở ngại, cả nhóm vẫn nỗ lực hoàn thành thử thách với tinh thần đồng đội. Phần thưởng là những món ăn đặc sản khiến các thành viên càng có thêm động lực vượt qua giới hạn của bản thân.

Kính mời quý khán giả đón xem 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 vào lúc 20 giờ 30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 để cùng theo dõi những thử thách bất ngờ và khoảnh khắc giải trí thú vị. 

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ypNDr5-hyVs?si=UAOHj9853nd-ZW05

Tin liên quan

Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm

Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm

(HTV) - Không khí Tập 10 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 trở nên sôi động với thử thách bóng ném dưới nước tại khu du lịch Cường Hải, Lào Cai. Giữa những màn tranh bóng quyết liệt và loạt đạo cụ gây cản trở, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi liên tiếp ba bàn thắng, mang đến màn thể hiện đầy năng lượng.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

(HTV) - Một thử thách tưởng chừng đơn giản lại khiến các thành viên 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Trong Tập 10, màn phối hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy trở thành điểm nhấn hài hước, mở đầu ngày mới bằng loạt biểu cảm khó đỡ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 15:04 08/11/2026

(HTV) - Khách mời Diệu Nhi xuất hiện trong hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Trong tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, cả đội bước vào loạt thử thách để tìm ra thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chiến chống lại quái vật.

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Talkshow 13:11 08/11/2026

(HTV) - Chú rể Phạm Minh Phúc khiến cô dâu Đoàn Hứa Thục Đình vừa xúc động vừa ngượng ngùng khi khóc nức nở trong lễ cưới. Thế nhưng, một kỷ niệm trước ngày trọng đại lại khiến cô nhớ mãi: chồng uống say đến mức ói khắp nhà.

Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi vượt giới hạn thể lực tại Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026

Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi vượt giới hạn thể lực tại Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026

Show nổi bật 14:04 08/11/2026

(HTV) - Giữa khung cảnh bình minh trên đảo Trường Sa, các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ bắt đầu ngày mới bằng hoạt động rèn luyện thể lực. Tiếp đó, hội thao chạy tiếp sức vũ trang mang đến những màn tranh tài sôi nổi, trong đó Châu Bùi, Quốc Trường gây chú ý với màn thể hiện sức mạnh.

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Show nổi bật 23:00 08/11/2026

(HTV) - Thay vì chỉ theo dõi qua màn ảnh, nhiều khán giả đã lựa chọn đến Nhà hát Truyền hình HTV để trực tiếp thưởng thức “Thay lời muốn nói” tháng 11. Với chủ đề "Màu thời gian", đêm nhạc mang đến cơ hội hòa mình vào không gian biểu diễn, cảm nhận âm nhạc và những cung bậc cảm xúc một cách chân thực, gần gũi hơn.

Xem thêm