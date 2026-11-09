Dàn cast “gục ngã” trước thử thách cầu người, cười ra nước mắt | 2 Ngày 1 Đêm

Màn phối hợp “cầu người” không dễ như tưởng tượng

Để có cơ hội thưởng thức đặc sản miền Trung, các thành viên phải vận dụng sự khéo léo và khả năng phối hợp đồng đội. Theo luật chơi, tám người lần lượt tạo tư thế uốn cong lưng trên thảm yoga, hình thành những chiếc cầu để đồng đội di chuyển qua khoảng trống bên dưới.

Các thành viên phối hợp tạo thành “cầu người” để đồng đội lần lượt di chuyển qua

Tưởng chừng chỉ cần giữ thăng bằng và thực hiện đúng động tác, thử thách lại nhanh chóng trở nên phức tạp khi các thành viên phải liên tục điều chỉnh tư thế để tạo đủ khoảng trống cho người phía sau. Những thân hình có phần quá khổ, sự chênh lệch về thể lực và khả năng giữ thăng bằng khiến việc luồn qua từng chiếc cầu không hề đơn giản.

Trong lúc một số thành viên cố gắng giữ tư thế, những người còn lại phải tìm cách di chuyển thật nhanh mà không làm ảnh hưởng đến đội hình. Các pha uốn người, né tránh và loay hoay tìm đường đi tạo nên hàng loạt tình huống hài hước. Chỉ một chút mất tập trung, cả đội có thể phải điều chỉnh lại từ đầu.

Đuối sức nhưng vẫn hết mình vì đặc sản

Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, “Nào ta cùng Yoga” còn là bài kiểm tra thể lực thực sự. Việc phải duy trì tư thế trong thời gian dài, đồng thời liên tục hỗ trợ đồng đội khiến các thành viên nhanh chóng thấm mệt. Những biểu cảm nhăn nhó, tiếng than thở và vẻ mặt đuối sức của dàn cast trở thành điểm nhấn gây cười.

Những tư thế uốn dẻo khó nhằn khiến dàn cast chật vật

Đặc biệt, các nghệ sĩ không ngần ngại bộc lộ những khoảnh khắc kém duyên trước ống kính. Từ những pha cố gắng uốn cong người đến lúc chật vật vượt qua khoảng trống, mỗi thành viên đều mang đến một phản ứng khác nhau, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt cho trò chơi.

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Dù gặp không ít trở ngại, cả nhóm vẫn nỗ lực hoàn thành thử thách với tinh thần đồng đội. Phần thưởng là những món ăn đặc sản khiến các thành viên càng có thêm động lực vượt qua giới hạn của bản thân.

Kính mời quý khán giả đón xem 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 vào lúc 20 giờ 30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 để cùng theo dõi những thử thách bất ngờ và khoảnh khắc giải trí thú vị.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ypNDr5-hyVs?si=UAOHj9853nd-ZW05