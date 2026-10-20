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Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Kiều Minh Tuấn bình tĩnh giải toán giữa áp lực thời gian

Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí tại Yên Bái, hai đội chơi phải thu thập các con số và lập phép tính sao cho kết quả càng gần con số mục tiêu 2026 càng tốt. Trước dãy số do đồng đội mang về cùng áp lực thời gian, các thành viên phải nhanh chóng tìm ra phương án phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 1.
Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 2.
Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 3.

Kiều Minh Tuấn vừa nhẩm tính vừa đọc phép tính bằng tiếng Anh khiến anh em ngỡ ngàng

Nếu Lê Dương Bảo Lâm khiến mọi người bật cười với cách giải toán vòng vo, Kiều Minh Tuấn lại cho thấy sự tập trung khi trực tiếp xử lý các con số. Nam diễn viên chủ động sắp xếp thứ tự thực hiện các phép tính, cân nhắc cách kết hợp những con số để đưa ra đáp án gần mục tiêu nhất.

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 4.
Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 5.
Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 6.
Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm - Ảnh 7.

Các thành viên thích thú trước màn “giấu nghề” của chú Sáu trong thử thách trí tuệ

Đáng chú ý, trong lúc tính toán, Kiều Minh Tuấn còn liên tục đọc các phép tính bằng tiếng Anh, với câu nói: “50 multiply 45 minus 2015...”. Màn thể hiện vừa nhẩm số vừa trình bày cách tính khiến phần thi thêm phần sôi nổi, đồng thời cho thấy sự quyết tâm của nam diễn viên trong việc giúp đội hoàn thành thử thách.

Đội N.G.U giành phần thưởng nhờ màn tính toán sát nút

Sau quá trình tính toán, Kiều Minh Tuấn đưa ra kết quả 2035, chỉ chênh lệch 9 đơn vị so với con số mục tiêu 2026. Với kết quả này, đội N.G.U giành lợi thế trong thử thách và nhận phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Màn giải toán của Kiều Minh Tuấn trở thành điểm nhấn thú vị trong tập phát sóng, đặc biệt khi đặt cạnh những cách xử lý đầy ngẫu hứng của các thành viên khác. Sự đối lập giữa những màn tính toán nghiêm túc và các tình huống hài hước tiếp tục tạo nên không khí giải trí đặc trưng của chương trình.

Qua thử thách, các thành viên không chỉ cần sự nhanh nhạy mà còn phải phối hợp để tận dụng hiệu quả những con số thu thập được. Với đội N.G.U, màn thể hiện của Kiều Minh Tuấn đã góp phần đưa cả đội đến gần mục tiêu và đổi lại bằng một bữa trưa đậm hương vị vùng cao.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/vlF38L3HuQY?si=mB-mHJ2gJGBcsymZ

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