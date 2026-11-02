2 Ngày 1 Đêm - Tập 10

Loạt thử thách khiến dàn cast cười nghiêng ngả

Mở đầu tập phát sóng, các thành viên tham gia trò chơi “Cần câu bánh mì”, đòi hỏi sự phối hợp khéo léo để đưa bánh cho đồng đội. Màn phối hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy phối hợp trong trò chơi “Cần câu bánh mì”

Tiếp đó, dàn cast tỏa đi khắp nông trại thực hiện nhiệm vụ cùng thỏ, chuột lang, dê, gà, chó và ngựa để thu thập sticker. Sự nhanh nhạy của Bùi Trường Linh cùng những màn ứng biến bất ngờ của các thành viên góp phần tạo nên không khí sôi động.

Hiếu Thứ Hai trở thành CEO mới

Điểm nhấn của tập là trận bóng ném dưới nước tại khu vực suối khoáng nóng Cường Hải. Với những đạo cụ cồng kềnh như áo phao, chân vịt và gùi nặng, các thành viên gặp không ít khó khăn khi di chuyển và kiểm soát bóng.

Lê Dương Bảo Lâm thi đấu đầy năng lượng, lập cú hat-trick trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Chung cuộc, đội N.G.U giành chiến thắng 9-7.

Hiếu Thứ Hai đạt 9 điểm và trở thành CEO mới của chương trình

Sau khi tổng kết điểm số, Hiếu Thứ Hai đạt 9 điểm và chính thức đảm nhận vị trí CEO, mở ra chặng hành trình mới với vai trò dẫn dắt các thành viên.

Với loạt trò chơi đa dạng, cảnh sắc Lào Cai và sự tung hứng tự nhiên của dàn cast, tập 10 tiếp tục mang đến những phút giây giải trí sôi nổi cho khán giả. Đón xem 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 vào lúc 20 giờ 30, Chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV7.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/hpFrE8TvEqE?si=BIRUTA40xW1HRIFs



