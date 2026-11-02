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2 Ngày 1 Đêm - Tập 10

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THÙY DƯƠNG

(HTV) - Tập 10 của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 mang đến chuỗi thử thách hài hước tại Lào Cai, từ màn phối hợp ăn bánh đầy khó đỡ đến cuộc chiến bóng ném dưới nước kịch tính. Bên cạnh những tình huống gây cười, chặng hành trình còn đánh dấu sự lên ngôi CEO của Hiếu Thứ Hai với thành tích 9 điểm.

Loạt thử thách khiến dàn cast cười nghiêng ngả

Mở đầu tập phát sóng, các thành viên tham gia trò chơi “Cần câu bánh mì”, đòi hỏi sự phối hợp khéo léo để đưa bánh cho đồng đội. Màn phối hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

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Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy phối hợp trong trò chơi “Cần câu bánh mì”

Tiếp đó, dàn cast tỏa đi khắp nông trại thực hiện nhiệm vụ cùng thỏ, chuột lang, dê, gà, chó và ngựa để thu thập sticker. Sự nhanh nhạy của Bùi Trường Linh cùng những màn ứng biến bất ngờ của các thành viên góp phần tạo nên không khí sôi động.

Hiếu Thứ Hai trở thành CEO mới

Điểm nhấn của tập là trận bóng ném dưới nước tại khu vực suối khoáng nóng Cường Hải. Với những đạo cụ cồng kềnh như áo phao, chân vịt và gùi nặng, các thành viên gặp không ít khó khăn khi di chuyển và kiểm soát bóng.

Lê Dương Bảo Lâm thi đấu đầy năng lượng, lập cú hat-trick trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Chung cuộc, đội N.G.U giành chiến thắng 9-7.

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Hiếu Thứ Hai đạt 9 điểm và trở thành CEO mới của chương trình

Sau khi tổng kết điểm số, Hiếu Thứ Hai đạt 9 điểm và chính thức đảm nhận vị trí CEO, mở ra chặng hành trình mới với vai trò dẫn dắt các thành viên.

Với loạt trò chơi đa dạng, cảnh sắc Lào Cai và sự tung hứng tự nhiên của dàn cast, tập 10 tiếp tục mang đến những phút giây giải trí sôi nổi cho khán giả. Đón xem 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 vào lúc 20 giờ 30, Chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV7.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/hpFrE8TvEqE?si=BIRUTA40xW1HRIFs


Danh sách tập

Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm

Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm

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(HTV) - Không khí Tập 10 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 trở nên sôi động với thử thách bóng ném dưới nước tại khu du lịch Cường Hải, Lào Cai. Giữa những màn tranh bóng quyết liệt và loạt đạo cụ gây cản trở, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi liên tiếp ba bàn thắng, mang đến màn thể hiện đầy năng lượng.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

Show nổi bật 10:00 02/11/2026

(HTV) - Một thử thách tưởng chừng đơn giản lại khiến các thành viên 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Trong Tập 10, màn phối hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy trở thành điểm nhấn hài hước, mở đầu ngày mới bằng loạt biểu cảm khó đỡ.

Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI phối hợp ăn ý qua thử thách vẽ bằng môi | 2 Ngày 1 Đêm

Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI phối hợp ăn ý qua thử thách vẽ bằng môi | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:59 27/10/2026

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Dàn cast “khóc dở mếu dở” với thử thách ngâm chân nước đá | 2 Ngày 1 Đêm

Dàn cast “khóc dở mếu dở” với thử thách ngâm chân nước đá | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 14:02 27/10/2026

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Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:30 20/10/2026

(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây | 2 Ngày 1 Đêm

Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 13:15 20/10/2026

(HTV) - Tự tin khẳng định bơi lội là thế mạnh và hào hứng nhận danh “vua trò chơi”, Bùi Trường Linh không ngờ lại nhanh chóng nhận cái kết bất ngờ trước đàn anh Kiều Minh Tuấn trong đại chiến hồ bơi ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5.

Dương Domic “quăng sạch hình tượng nam thần” vì thử thách uốn lưỡi | 2 Ngày 1 Đêm

Dương Domic “quăng sạch hình tượng nam thần” vì thử thách uốn lưỡi | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 12:38 20/10/2026

(HTV) - Sở hữu vẻ ngoài điển trai chuẩn nam thần, Dương Domic khiến khán giả không nhịn được cười khi tham gia thử thách nơm miệng trong tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5. Từ gương mặt biến dạng đến màn phát âm khó nhọc, nam ca sĩ đã có khoảnh khắc hài hước, hoàn toàn khác với hình tượng thường thấy.

2 Ngày 1 Đêm 5 - Tập 8

2 Ngày 1 Đêm 5 - Tập 8

Văn hóa - Giải trí 22:56 18/10/2026

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2 Ngày 1 Đêm - 20g30 Chủ nhật (18/10) trên HTV7

2 Ngày 1 Đêm - 20g30 Chủ nhật (18/10) trên HTV7

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"2 Ngày 1 Đêm" tập 8 - phát sóng lúc 20g30 hôm nay (18/10) trên HTV7 - đánh dấu khởi động hành trình đầy dấu ấn ở Yên Bái.

Út Hiếu hóa Jack trong Titanic ôm Ngô Kiến Huy | 2 Ngày 1 Đêm

Út Hiếu hóa Jack trong Titanic ôm Ngô Kiến Huy | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 17:00 12/10/2026

(HTV) - Đang giằng co căng thẳng trên dây, Hiếu Thứ Hai bất ngờ chuyển sang chế độ “si tình”, tái hiện Titanic cùng Ngô Kiến Huy theo cách không ai ngờ tới. Màn nhập vai tỉnh bơ giữa lúc cả hai sắp đuối sức khiến thử thách sông nước của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 trở thành sân khấu tấu hài bất đắc dĩ.

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