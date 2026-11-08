Bữa tối Tây Bắc với loạt thử thách hài hước

Sự xuất hiện của ba “CEO bất đắc dĩ” Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI và Bùi Trường Linh mở màn tập phim bằng những màn tung hứng dí dỏm. Tiếp đó, dàn cast cùng các khách mời bước vào ba vòng chơi để tranh giành những món đặc sản hấp dẫn.

Dàn cast và khách mời hào hứng tham gia ngoại truyện “Bữa tối Tây Bắc”

Ở thử thách “Nào ta cùng Yoga”, các thành viên phải phối hợp thực hiện những tư thế đòi hỏi sự khéo léo và sức bền. Những màn tạo dáng thiếu ăn ý khiến cả đội rơi vào tình huống dở khóc dở cười, ảnh hưởng trực tiếp đến phần ăn nhận được.

Những màn phối hợp hài hước trong thử thách “Nào ta cùng Yoga”

Trò chơi “Hỏi xoáy đáp loay hoay” tiếp tục khuấy động không khí với những câu đố mẹo và màn trả lời đầy bất ngờ. Trong khi đó, thử thách “Cổng bạn vượt khó” mang đến màn ném dép vui nhộn. Nicky trở thành điểm sáng khi ném trúng mục tiêu, giúp đội giành được món gà đen rang gừng.

Cuốn lưu bút gợi nhớ những ngày đầu

Sau những màn tranh tài sôi nổi, chương trình bất ngờ mang đến khoảnh khắc lắng đọng khi trao lại ba cuốn lưu bút từ chặng Đà Lạt của mùa đầu tiên năm 2022. Những bức ảnh, dòng chữ và lời nhắn được các thành viên lưu giữ từ ngày đầu đồng hành khiến cả nhóm có dịp nhìn lại hành trình đã qua.

Đặc biệt, những nét chữ và kỷ niệm thời HIEUTHUHAI mới tham gia chương trình gợi lại nhiều cảm xúc. Qua những trang lưu bút, khán giả có thể cảm nhận sự gắn bó giữa các thành viên sau nhiều mùa cùng trải nghiệm, thử thách và trưởng thành.

Các thành viên xúc động khi cùng đọc lại những cuốn lưu bút từ mùa đầu tiên

Tập 11 "2 ngày 1 đêm" mùa 5 tiếp tục kết hợp tiếng cười từ những trò chơi và cảm xúc từ kỷ niệm cũ, cho thấy sự gắn bó của các thành viên sau nhiều mùa đồng hành. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ 30 phút, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đồng thời được phát hành trên các nền tảng trực tuyến.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ypNDr5-hyVs?si=G5t48c5G_UHAQM1m