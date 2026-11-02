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Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Không khí Tập 10 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 trở nên sôi động với thử thách bóng ném dưới nước tại khu du lịch Cường Hải, Lào Cai. Giữa những màn tranh bóng quyết liệt và loạt đạo cụ gây cản trở, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi liên tiếp ba bàn thắng, mang đến màn thể hiện đầy năng lượng.

Trận bóng ném dưới nước đầy thử thách

Khác với những trận bóng ném thông thường, trò chơi lần này diễn ra ngay dưới hồ bơi suối khoáng nóng. Các thành viên phải vừa di chuyển trong nước, vừa tìm cách kiểm soát bóng và phối hợp với đồng đội để đưa bóng vào khung thành đối phương. Độ khó càng tăng khi người chơi phải sử dụng những đạo cụ như áo phao, gùi hay chân vịt, khiến việc giữ thăng bằng và xoay xở trở nên khó khăn hơn.

Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm- Ảnh 1.
Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm- Ảnh 2.
Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm- Ảnh 3.
Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm- Ảnh 4.

Các thành viên 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 tranh tài trong thử thách bóng ném dưới nước

Bên cạnh đó, các thẻ phạt cũng tạo thêm những tình huống bất ngờ, buộc hai đội liên tục điều chỉnh cách chơi. Những pha tranh bóng, cản phá và phối hợp dưới nước khiến trận đấu diễn ra sôi nổi, đồng thời mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước đặc trưng của chương trình.

Lê Dương Bảo Lâm tỏa sáng với cú hat-trick

Giữa màn tranh tài đầy náo nhiệt, Lê Dương Bảo Lâm cho thấy sự quyết tâm và khả năng tận dụng cơ hội. Nhờ những pha phối hợp từ đồng đội, nam nghệ sĩ liên tục tìm được khoảng trống để dứt điểm, đưa bóng vào khung thành đối phương.

Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm- Ảnh 5.
Lê Dương Bảo Lâm lập hat-trick trong trận bóng ném dưới nước | 2 Ngày 1 Đêm- Ảnh 6.

Lê Dương Bảo Lâm nỗ lực dứt điểm giữa sự truy cản của đối thủ

Ba bàn thắng liên tiếp giúp Lê Dương Bảo Lâm lập cú hat-trick, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của thử thách. Thành tích này càng thêm ấn tượng khi anh phải thi đấu trong điều kiện di chuyển khó khăn, chịu lực cản của nước và sự truy cản từ các thành viên đội bạn.


Không chỉ mang đến tiếng cười qua những tình huống xử lý bất ngờ, trận bóng ném còn cho thấy tinh thần phối hợp và sự nhiệt tình của dàn cast. Những pha rượt đuổi tỷ số cùng màn cản phá quyết liệt góp phần đẩy cao nhịp độ chương trình, tạo nên phần thử thách vừa kịch tính vừa giải trí.

Đón xem 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 vào lúc 20 giờ 30 Chủ nhật hằng tuần trên HTV7.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/hpFrE8TvEqE?si=ZGS_cAmPC3vd6U5F

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