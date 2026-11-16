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2 Ngày 1 Đêm - Mùa 5 | Tập 12

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THÙY DƯƠNG

(HTV) - Tập Best Moment 1 của 2 Ngày 1 Đêm - Mùa 5 đưa khán giả trở lại hành trình khám phá miền Tây sông nước với hàng loạt thử thách hài hước và những màn đối đầu khó đoán.

“Muỗi Chúa” Dương Lâm khiến cả đoàn náo loạn

Trong nhiệm vụ đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm được giao vai trò “Muỗi Chúa”, bí mật nhéo các thành viên để vô hiệu hóa điểm số của đối thủ. Với chiến thuật đánh lạc hướng khéo léo, nam nghệ sĩ khiến mọi người liên tục nghi ngờ Cris Phan. 

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Màn truy tìm danh tính người chơi bí mật vì thế trở thành một trong những tình huống gây cười nổi bật của tập

Bên cạnh đó, các thử thách mang màu sắc miền Tây cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Từ màn biến tấu truyện cổ tích Cây tre trăm đốt, Tấm Cám kết hợp thử thách vắt cam đến những trò chơi vận động như đập muỗi, giữ thăng bằng trên cầu khỉ, dàn cast liên tục mang đến những màn tung hứng hài hước. Đáng chú ý, Công Dương có màn lội ngược dòng trước Lê Dương Bảo Lâm, trong khi Pháp Kiều gây ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn và dẻo dai.

Cú lật kèo đưa Cris Phan lên ghế CEO

Cao trào xuất hiện ở phần bình chọn cuối chặng. Dù Dương Lâm ẩn thân thành công và khiến 6/8 phiếu bầu hướng về Cris Phan, nhiệm vụ “Muỗi Chúa” vẫn không giúp anh đạt được mục tiêu do chưa vô hiệu hóa đủ những thành viên có điểm số cao hơn.

2 Ngày 1 Đêm - Mùa 5 | Tập 12 - Ảnh 2.

Kết quả, Cris Phan trở thành tân CEO của công ty du lịch "2 Ngày 1 Đêm"

Với sự kết hợp giữa đấu trí, vận động và những màn tung hứng tự nhiên của dàn cast, Best Moment 1 mang đến một hành trình giải trí sôi động, đậm màu sắc miền Tây.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/11sqHX8wR94?si=Fr1PlsfW7LUAcDxJ

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