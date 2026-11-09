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Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Giữa những thử thách náo nhiệt tại Tây Bắc, chương trình "2 Ngày 1 Đêm" tuần này mang đến khoảng lặng cảm xúc khi các thành viên cùng mở lại những trang lưu bút từ chặng hành trình đầu tiên tại Đà Lạt năm 2022.

Những trang lưu bút gợi nhớ ngày đầu

Trong không khí se lạnh của vùng cao Tây Bắc, dàn cast bất ngờ nhận được ba cuốn lưu bút được lưu giữ từ mùa đầu tiên của chương trình, ghi dấu chặng ghi hình tại Đà Lạt năm 2022.

Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 1.
Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 2.
Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 3.

Ba cuốn lưu bút được lưu giữ từ chặng ghi hình Đà Lạt mùa đầu tiên của chương trình năm 2022

Từng trang sách mở ra những hình ảnh thân quen, những dòng chữ viết tay mộc mạc và kỷ niệm của các thành viên trong những ngày đầu đồng hành. Đặc biệt, hình ảnh HIEUTHUHAI thời điểm mới tham gia chương trình cũng gợi lại nhiều cảm xúc cho các thành viên.

Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 4.
Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 5.

Khoảnh khắc dàn cast cùng nhìn lại chặng đường đã qua sau nhiều mùa chương trình

Không chỉ là những cuốn sổ lưu niệm, món quà còn giúp dàn cast có dịp nhìn lại những khoảnh khắc đã qua, từ những chuyến đi đầu tiên đến các trải nghiệm và thử thách đáng nhớ trên hành trình cùng nhau.

Hành trình 5 năm và sự gắn kết

Sau nhiều mùa phát sóng, 2 Ngày 1 Đêm đã đưa các thành viên đi qua nhiều vùng miền, gặp gỡ những con người và khám phá những nét văn hóa khác nhau. Bên cạnh tiếng cười từ các thử thách, sự đồng hành qua từng chuyến đi cũng góp phần tạo nên mối gắn kết giữa các thành viên.

Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 6.
Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 7.
Món quà từ Đà Lạt gợi nhớ chặng đường 5 năm | 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 8.

Dàn cast cùng mở lại những trang lưu bút, nhìn ngắm hình ảnh và dòng chữ từ những ngày đầu

Ba cuốn lưu bút vì thế trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ và nhắc mọi người về chặng đường đã cùng nhau trải qua. Khoảnh khắc nhìn lại ký ức cũng giúp chương trình có thêm một điểm nhấn nhẹ nhàng, cân bằng với không khí sôi động thường thấy.


Kính mời quý khán giả đón xem 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 vào lúc 20 giờ 30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 để tiếp tục đồng hành cùng dàn cast trong những hành trình và trải nghiệm mới.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ypNDr5-hyVs?si=bQYoPfYsup3xTag7

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