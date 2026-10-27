Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI phối hợp ăn ý qua thử thách vẽ bằng môi | 2 Ngày 1 Đêm

Ngô Kiến Huy hào hứng với thử thách vẽ bằng môi

Sau khi không đạt kết quả như mong muốn ở trò chơi trước, Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI tiếp tục tìm kiếm cơ hội cải thiện bữa ăn thông qua một thử thách phụ. Phần thưởng dành cho đội chiến thắng là món gỏi gà, tạo thêm động lực để cả hai tập trung hoàn thành nhiệm vụ.

Luật chơi yêu cầu người tham gia tô son lên môi, sau đó dùng môi vẽ hình trên mặt kính để đồng đội đoán từ khóa. Không được truyền đạt bằng lời theo cách thông thường, người vẽ phải tìm cách thể hiện hình ảnh sao cho dễ nhận biết, trong khi người đoán cần quan sát kỹ từng đường nét để đưa ra đáp án.

Ngô Kiến Huy tô son và thực hiện thử thách vẽ hình bằng môi trên mặt kính

Đảm nhận phần vẽ, Ngô Kiến Huy không ngần ngại với màu son tím nổi bật. Nam nghệ sĩ nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ, cố gắng biến những hình ảnh trong đầu thành các nét vẽ trên kính. Chính cách thể hiện có phần vụng về nhưng đầy nỗ lực khiến phần thi trở nên hài hước, thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại.

Thử thách không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn cần khả năng truyền đạt và thấu hiểu giữa hai người chơi. Chỉ một chi tiết thiếu rõ ràng cũng có thể khiến đồng đội hiểu sai hình ảnh, làm mất thời gian và ảnh hưởng đến kết quả chung.

HIEUTHUHAI nhanh nhạy đoán từ khóa

Ở phía đối diện, HIEUTHUHAI tập trung quan sát những hình vẽ của Ngô Kiến Huy để tìm ra đáp án. Thay vì chỉ nhìn vào từng nét riêng lẻ, nam rapper phải kết nối các chi tiết để suy luận từ khóa mà đồng đội muốn truyền tải.

Khả năng phán đoán nhanh giúp HIEUTHUHAI nhận ra một số hình ảnh, trong đó có đáp án “trái cà chua”. Sự phối hợp giữa người vẽ và người đoán tạo nên nhịp độ sôi nổi cho thử thách, đồng thời mang đến những tình huống bất ngờ cho người xem.

Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI hoàn thành thử thách, giành thêm món gỏi gà cho bữa tối

Sau những phút tập trung thực hiện nhiệm vụ, cả hai hoàn thành thử thách và giành thêm món ăn cho bữa tối. Phần thưởng không chỉ giúp bữa ăn của đội thêm phong phú mà còn khiến nỗ lực phối hợp của Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI trở nên đáng nhớ.

05

Thông qua những trò chơi đơn giản nhưng giàu tính tương tác, 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục tạo tiếng cười từ sự tự nhiên và tinh thần đồng đội của các thành viên. Thử thách vẽ bằng môi là một trong những khoảnh khắc giải trí của tập 9, cho thấy đôi khi sự ăn ý không đến từ những màn thể hiện hoàn hảo, mà từ cách người chơi cùng cố gắng vượt qua nhiệm vụ.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/8cxRfXc2Yxo?si=UvNUGDOg1qlSXcG_