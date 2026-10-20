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Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây | 2 Ngày 1 Đêm

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Tự tin khẳng định bơi lội là thế mạnh và hào hứng nhận danh “vua trò chơi”, Bùi Trường Linh không ngờ lại nhanh chóng nhận cái kết bất ngờ trước đàn anh Kiều Minh Tuấn trong đại chiến hồ bơi ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5.

Màn “gáy sớm” và cú ngã xuống nước chỉ sau 5 giây

Trước khi bước vào thử thách sinh tồn đập bóng trên phao, Bùi Trường Linh thể hiện sự tự tin khi cho rằng bơi lội chính là lợi thế của mình. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn hào hứng tự nhận danh hiệu “vua trò chơi”, kỳ vọng sẽ tạo nên những khoảnh khắc nổi bật trong tập phát sóng.

Tuy nhiên, sự tự tin ấy nhanh chóng bị thử thách bởi diễn biến trên hồ bơi. Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Bùi Trường Linh chưa kịp thể hiện khả năng hay tìm cách phản công thì đã bị Kiều Minh Tuấn tung cú gạt gậy dứt khoát. Nam ca sĩ mất thăng bằng và rơi xuống nước chỉ sau khoảng 5 giây.

Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây tại 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 1.
Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây tại 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 2.
Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây tại 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 3.

Bùi Trường Linh tự tin nhận danh “vua trò chơi” nhưng bị Kiều Minh Tuấn đánh rơi xuống hồ bơi chỉ sau 5 giây trong tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5

Màn đối đầu ngắn ngủi khiến lời tuyên bố đầy khí thế trước đó của Bùi Trường Linh trở thành điểm nhấn hài hước. Từ vị thế tự tin nhận mình là “vua trò chơi”, anh chàng nhanh chóng trở thành tâm điểm của những tràng cười từ các thành viên. Khoảnh khắc này tạo nên sự tương phản thú vị giữa màn “gáy sớm” và kết quả thực tế trên sân chơi.

Khi sự tự tin trở thành gia vị của cuộc vui

Sức hấp dẫn của những thử thách tại 2 Ngày 1 Đêm 5 không chỉ đến từ tính cạnh tranh mà còn nằm ở những tình huống bất ngờ, nơi các thành viên có thể trở thành nhân vật chính của những màn “lật kèo” khó đoán. Với Bùi Trường Linh, cú ngã xuống hồ bơi sau vài giây nhập cuộc chính là tình huống khiến màn thể hiện của anh thêm đáng nhớ.

Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây tại 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 4.
Bùi Trường Linh tự nhận “vua trò chơi” và cái kết bất ngờ sau 5 giây tại 2 Ngày 1 Đêm 5 - Ảnh 5.

Bùi Trường Linh tự tin nhận danh “vua trò chơi” nhưng bị Kiều Minh Tuấn đánh rơi xuống hồ bơi chỉ sau 5 giây trong tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cho thấy sự nhanh nhạy khi tận dụng thời điểm để giành lợi thế trước đàn em. Cuộc chạm trán tuy diễn ra chóng vánh nhưng vẫn mang lại tiếng cười nhờ sự đối lập giữa một bên đầy tự tin và một bên ra đòn quyết đoán.


Khoảnh khắc “vua trò chơi” rơi xuống nước cũng cho thấy tinh thần giải trí đặc trưng của chương trình: người chơi sẵn sàng nhập cuộc, thể hiện cá tính và đón nhận những tình huống ngoài dự đoán. Đôi khi, chính những màn thất bại bất ngờ lại trở thành điểm nhấn khiến khán giả nhớ đến một tập phát sóng.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/vlF38L3HuQY?si=cAgKeI-K8llZOt2D

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