2 Ngày 1 Đêm mùa 5 - Tập 9

Đại chiến gối, tranh suất ngủ sướng

Thử thách hai người cùng mặc một chiếc quần oversize, dùng gối đẩy đối thủ khỏi sàn đấu khiến dàn cast và khách mời liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Dù lăn xả hết mình, đội của Dương Domic, Bùi Trường Linh và Pháp Kiều vẫn thất bại trước dàn cast cố định.

Dàn cast hào hứng trong thử thách đại chiến gối

Tiếp đó, các thành viên phải ngâm chân trong chậu nước đá để tranh suất “ngủ sướng”. Vượt qua cảm giác buốt lạnh, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm và Dương Domic giành được cơ hội nghỉ dưỡng tại Le Champ Tú Lệ.

Các thành viên tranh suất nghỉ dưỡng với thử thách ngâm chân nước đá

Khám phá nét đẹp văn hóa Tây Bắc

Sau những màn tranh tài sôi nổi, dàn cast cùng khách mời trải nghiệm công đoạn giã cốm truyền thống của người dân địa phương. Hoạt động mang đến góc nhìn gần gũi về văn hóa bản địa, đồng thời giúp hành trình thêm nhiều màu sắc.

Dàn cast trải nghiệm giã cốm truyền thống tại Tú Lệ, Yên Bái

Tập 9 tiếp tục kết hợp tiếng cười, thử thách thể lực và trải nghiệm văn hóa, làm nổi bật tinh thần đồng đội cùng sự gắn kết của các thành viên trên hành trình khám phá Tây Bắc.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/8cxRfXc2Yxo?si=ZMfBD4Lk8saWJdAA