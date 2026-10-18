CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

2 Ngày 1 Đêm 5 - Tập 8

Văn hóa - Giải trí
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Tập 8 chương trình 2 ngày 1 đêm mùa 5 đưa dàn cast cùng ba khách mời Dương Domic, buitruonglinh và NICKY đến với cảnh sắc Tây Bắc. Những thử thách hài hước, trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực đặc trưng tạo nên hành trình sôi động.

Thử thách liên hoàn, tiếng cười không ngớt

Trong tập này, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI cùng các khách mời khám phá rừng trúc Púng Luông, thuộc khu vực Yên Bái. Các thành viên trải qua nhiều thử thách đòi hỏi sự phối hợp và nhanh nhạy, từ giải toán đến trò chơi truyền đạt thông tin. Ở phần thử thách tính toán, đội Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI và Cris Phan tìm ra đáp án 2026.

2 Ngày 1 Đêm 2 - Tập 8 - Ảnh 1.
2 Ngày 1 Đêm 2 - Tập 8 - Ảnh 2.

Dàn cast 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 cùng các khách mời khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa Tây Bắc trong tập 8

Những màn phối hợp có phần lúng túng cùng cách ứng biến hài hước tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả. Các trò chơi vận động cũng tạo thêm không khí cạnh tranh giữa các thành viên.

Khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương

Bên cạnh thử thách, chương trình dành thời lượng để dàn cast tìm hiểu đời sống văn hóa Tây Bắc qua điệu múa xòe của người Thái, nhảy sạp và những hoạt động giao lưu tại địa phương.

2 Ngày 1 Đêm 2 - Tập 8 - Ảnh 3.

Các thành viên khám phá rừng trúc Púng Luông, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên vùng cao

Ẩm thực vùng cao cũng góp phần làm phong phú hành trình với các món đặc trưng như chả cốm Tú Lệ, cá bống suối và nhộng chiên lá chanh.

Tập 8 tiếp tục kết hợp yếu tố giải trí với trải nghiệm thực tế, đưa khán giả đến gần hơn với cảnh sắc, văn hóa và con người Tây Bắc.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/vlF38L3HuQY?si=us5bjXji1EWfHtcM

Danh sách tập

2 Ngày 1 Đêm - 20g30 Chủ nhật (18/10) trên HTV7

2 Ngày 1 Đêm - 20g30 Chủ nhật (18/10) trên HTV7

Show sắp tới 09:00 18/10/2026

"2 Ngày 1 Đêm" tập 8 - phát sóng lúc 20g30 hôm nay (18/10) trên HTV7 - đánh dấu khởi động hành trình đầy dấu ấn ở Yên Bái.

Út Hiếu hóa Jack trong Titanic ôm Ngô Kiến Huy | 2 Ngày 1 Đêm

Út Hiếu hóa Jack trong Titanic ôm Ngô Kiến Huy | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 17:00 12/10/2026

(HTV) - Đang giằng co căng thẳng trên dây, Hiếu Thứ Hai bất ngờ chuyển sang chế độ “si tình”, tái hiện Titanic cùng Ngô Kiến Huy theo cách không ai ngờ tới. Màn nhập vai tỉnh bơ giữa lúc cả hai sắp đuối sức khiến thử thách sông nước của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 trở thành sân khấu tấu hài bất đắc dĩ.

“Đặc sản Diễm” Lê Dương Bảo Lâm gặp “khắc tinh” CongB | 2 Ngày 1 Đêm

“Đặc sản Diễm” Lê Dương Bảo Lâm gặp “khắc tinh” CongB | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 16:00 12/10/2026

(HTV) - Tự tin nhận mình là “đặc sản Diễm” của 2 Ngày 1 Đêm, Lê Dương Bảo Lâm còn mạnh miệng tuyên bố chẳng ngán CongB. Thế nhưng màn đối đầu trên kênh nước lại đưa nam nghệ sĩ đến cái kết dở khóc dở cười trước sức trẻ của đàn em.

Cú lừa lịch sử tại 2 Ngày 1 Đêm: Lê Dương Bảo Lâm lộ diện là Muỗi Chúa

Cú lừa lịch sử tại 2 Ngày 1 Đêm: Lê Dương Bảo Lâm lộ diện là Muỗi Chúa

Show nổi bật 15:00 12/10/2026

(HTV) - Tập 7 - 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 mang đến màn truy tìm “Muỗi Chúa” đầy bất ngờ tại Đồng Tháp. Bằng những cú nhéo tinh vi, màn giả ngơ điệu nghệ, Lê Dương Bảo Lâm khiến đồng đội liên tục mất phương hướng trước khi thân phận thật sự bị phơi bày.

2 Ngày 1 Đêm - 20g30 Chủ nhật (11/10) trên HTV7

2 Ngày 1 Đêm - 20g30 Chủ nhật (11/10) trên HTV7

Show sắp tới 14:00 11/10/2026

Trong "2 Ngày 1 Đêm" tập 7 - phát sóng lúc 20g30 hôm nay (11/10) trên HTV7, Kiều Minh Tuấn bị chỉ trích vì "gió chiều nào theo chiều đó".

Hiếu Thứ Hai “xịt keo”, Pháp Kiều hoang mang khi so tài tiếng miền Tây tại “2 Ngày 1 Đêm”

Hiếu Thứ Hai “xịt keo”, Pháp Kiều hoang mang khi so tài tiếng miền Tây tại “2 Ngày 1 Đêm”

Show nổi bật 08:00 06/10/2026

(HTV) - Trong tập mới nhất của 2 Ngày 1 Đêm, bữa cơm trưa miền Tây tại Đồng Tháp trở thành “đấu trường” ngôn ngữ khi Hiếu Thứ Hai và Pháp Kiều cùng dàn cast thử sức phân biệt cách nói miền Tây, tạo nên màn tương tác hài hước, duyên dáng.

2 Ngày 1 Đêm - Tập 6

2 Ngày 1 Đêm - Tập 6

Show nổi bật 22:14 04/10/2026

(HTV) - Tập 6 “2 Ngày 1 Đêm” mùa 5 đưa dàn cast và khách mời đến Đồng Tháp, mang đến hành trình khám phá miền Tây với những thử thách hài hước, màn tranh tài sôi nổi và loạt đặc sản đậm chất sông nước.

Ngô Kiến Huy và trải nghiệm “dở khóc dở cười” khi đi đánh bắt cá sáng sớm

Ngô Kiến Huy và trải nghiệm “dở khóc dở cười” khi đi đánh bắt cá sáng sớm

Văn hóa - Giải trí 12:00 01/10/2026

(HTV) - Nhận hình phạt tăng ca trong tập 100 2 Ngày 1 Đêm, Ngô Kiến Huy phải thức dậy từ 4 giờ sáng để theo chân ngư dân địa phương ra biển đánh bắt hải sản. Chuyến đi mang đến nhiều tình huống hài hước, đồng thời giúp nam ca sĩ có thêm trải nghiệm thực tế về công việc đầy vất vả của người làm nghề biển.

2 Ngày 1 Đêm mùa 5 - Tập 3: HIEUTHUHAI trở thành “Tổng Tài” của 2 Ngày 1 Đêm

2 Ngày 1 Đêm mùa 5 - Tập 3: HIEUTHUHAI trở thành “Tổng Tài” của 2 Ngày 1 Đêm

Văn hóa - Giải trí 23:53 13/09/2026

(HTV) - Sau màn bình chọn của khán giả, HIEUTHUHAI chính thức trở thành “Tổng Tài”, mở ra hành trình mới cho 2 Ngày 1 Đêm mùa 5.

2 Ngày 1 Đêm: Đang tranh Tổng tài, các thành viên bất ngờ phải “tăng ca” giữa đêm

2 Ngày 1 Đêm: Đang tranh Tổng tài, các thành viên bất ngờ phải “tăng ca” giữa đêm

Văn hóa - Giải trí 13:08 12/09/2026

(HTV) - Tại Huế, 6 thành viên 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục tranh tài Tổng tài, trong khi nhiệm vụ “tăng ca” bí ẩn bất ngờ được hé lộ.

Các chương trình khác