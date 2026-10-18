2 Ngày 1 Đêm 5 - Tập 8

Thử thách liên hoàn, tiếng cười không ngớt

Trong tập này, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI cùng các khách mời khám phá rừng trúc Púng Luông, thuộc khu vực Yên Bái. Các thành viên trải qua nhiều thử thách đòi hỏi sự phối hợp và nhanh nhạy, từ giải toán đến trò chơi truyền đạt thông tin. Ở phần thử thách tính toán, đội Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI và Cris Phan tìm ra đáp án 2026.

Dàn cast 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 cùng các khách mời khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa Tây Bắc trong tập 8

Những màn phối hợp có phần lúng túng cùng cách ứng biến hài hước tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả. Các trò chơi vận động cũng tạo thêm không khí cạnh tranh giữa các thành viên.

Khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương

Bên cạnh thử thách, chương trình dành thời lượng để dàn cast tìm hiểu đời sống văn hóa Tây Bắc qua điệu múa xòe của người Thái, nhảy sạp và những hoạt động giao lưu tại địa phương.

Các thành viên khám phá rừng trúc Púng Luông, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên vùng cao

Ẩm thực vùng cao cũng góp phần làm phong phú hành trình với các món đặc trưng như chả cốm Tú Lệ, cá bống suối và nhộng chiên lá chanh.

Tập 8 tiếp tục kết hợp yếu tố giải trí với trải nghiệm thực tế, đưa khán giả đến gần hơn với cảnh sắc, văn hóa và con người Tây Bắc.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/vlF38L3HuQY?si=us5bjXji1EWfHtcM