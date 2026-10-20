Dương Domic “quăng sạch hình tượng nam thần” vì thử thách uốn lưỡi | 2 Ngày 1 Đêm

Thử thách phát âm khiến Dương Domic “khó xử”

Trong tập 8, các thành viên 2 Ngày 1 Đêm 5 tham gia thử thách sử dụng dụng cụ nơm miệng để truyền đạt câu thoại, giúp đồng đội đoán chính xác nội dung. Luật chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo ra không ít tình huống dở khóc dở cười, bởi dụng cụ khiến người chơi khó cử động miệng và phát âm như bình thường.

Dương Domic chật vật đọc câu “Bé bông bảo bé Bảy bưng bát bún bò” trong thử thách nơm miệng ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5

Đến lượt Dương Domic, nam ca sĩ nhận được câu đố hóc búa: “Bé bông bảo bé Bảy bưng bát bún bò”. Với hàng loạt âm tiết dễ gây líu lưỡi, câu nói vốn đã khó đọc nay càng trở thành thử thách khi cơ miệng bị kéo căng.

Dương Domic phải cố gắng phát âm từng từ, liên tục gầm gừ, ú ớ để truyền tải thông tin. Những âm thanh không rõ ràng cùng biểu cảm tập trung cao độ khiến phần thể hiện của anh trở nên hài hước hơn bao giờ hết. Hình ảnh nam thần thường ngày bỗng chốc biến thành một chàng trai loay hoay với từng âm tiết đã mang đến tiếng cười cho người xem.

Khi nam thần sẵn sàng “phá vỡ hình tượng”

Không chỉ khán giả, HIEUTHUHAI và các thành viên trên xe cũng bật cười trước màn thể hiện khó đỡ của đồng đội. Nỗ lực diễn đạt câu nói trong điều kiện bất lợi khiến Dương Domic càng trở nên lầy lội, tạo nên một trong những khoảnh khắc giải trí đáng chú ý của thử thách.

Điểm thú vị nằm ở sự đối lập giữa hình ảnh điển trai thường thấy của Dương Domic và biểu cảm biến dạng khi tham gia trò chơi. Thay vì giữ vẻ ngoài chỉn chu, nam ca sĩ thoải mái nhập cuộc, chấp nhận những tình huống có phần “mất hình tượng” để mang lại tiếng cười cho chương trình.

Dương Domic chật vật vượt qua thử thách uốn lưỡi, khiến các thành viên bật cười

Dù gặp rào cản trong việc phát âm, Dương Domic vẫn cố gắng hoàn thành phần chơi và hỗ trợ HIEUTHUHAI đoán câu thoại, góp phần giúp đội nhà giành điểm thưởng sát nút. Tình huống này cũng cho thấy tinh thần hết mình của các thành viên khi tham gia những thử thách đòi hỏi sự phối hợp và khả năng ứng biến.

01

Với những màn tương tác tự nhiên và loạt biểu cảm khó quên, tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5 tiếp tục mang đến không khí vui nhộn. Riêng Dương Domic, thử thách nơm miệng đã giúp nam ca sĩ ghi thêm dấu ấn bằng sự hài hước, chứng minh rằng đôi khi chính những khoảnh khắc “quăng sạch hình tượng” lại tạo nên sức hút đặc biệt trên truyền hình.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/vlF38L3HuQY?si=n5_Oka0zF1M-LT3B