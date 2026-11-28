Xe đạp đường trường – Thử thách sức bền và tốc độ

Xe đạp đường trường là cuộc đua đòi hỏi sức bền, tốc độ và khả năng phân phối thể lực hợp lý. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, chiến thuật thi đấu và sự phối hợp giữa các thành viên trong đội cũng đóng vai trò quan trọng.

Tại Đại hội năm nay, các tay đua tiếp tục cạnh tranh quyết liệt, hướng đến những thành tích cao nhất. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu của môn Xe đạp đường trường.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp cuộc đua từ 8 giờ trên các nền tảng của HTV.