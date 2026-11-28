Đá cầu trong nhà – Những pha cầu tốc độ và kỹ thuật

Đá cầu trong nhà đòi hỏi vận động viên có sự khéo léo, khả năng kiểm soát cầu và phối hợp nhịp nhàng. Những pha xử lý nhanh, chính xác cùng chiến thuật hợp lý tạo nên sức hấp dẫn của môn thể thao này.

Tại Đại hội năm nay, các vận động viên tiếp tục nỗ lực thi đấu, cạnh tranh những vị trí dẫn đầu. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu của môn Đá cầu trong nhà.

=Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn tranh tài từ 8g30 trên các nền tảng của HTV.