Võ cổ truyền – Bản lĩnh và tinh hoa võ Việt

Võ cổ truyền không chỉ đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật mà còn thể hiện những giá trị đặc trưng của võ thuật dân tộc. Trong từng nội dung thi đấu, các vận động viên cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng, chiến thuật và bản lĩnh.

Tại Đại hội năm nay, các võ sĩ tiếp tục nỗ lực thể hiện khả năng chuyên môn, hướng đến những thành tích cao nhất. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu của môn Võ cổ truyền.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn so tài từ 8g trên các nền tảng của HTV.