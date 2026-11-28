Điền kinh – Những cuộc đua của tốc độ và sức bền

Điền kinh quy tụ nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn, từ chạy, nhảy đến ném và đẩy. Mỗi nội dung đòi hỏi vận động viên có kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh riêng để chinh phục thành tích.

Tại Đại hội năm nay, các vận động viên tiếp tục nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, cạnh tranh những vị trí dẫn đầu. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu của môn Điền kinh.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những diễn biến thi đấu từ 8g trên các nền tảng của HTV.