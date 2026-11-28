Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh

Trong ngày 28/11, các môn thi đấu diễn ra từ sáng đến tối. Đáng chú ý, Bóng chuyền trong nhà có các trận đấu từ 14 giờ đến 22 giờ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu; Bóng ném trong nhà tranh tài từ 13 giờ đến 21 giờ tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa.

Các môn khác gồm Bắn súng, Taekwondo, Thể thao điện tử, Võ cổ truyền, Xe đạp đường trường, Đấu kiếm, Điền kinh, Golf, Quần vợt, Bắn cung, Billiards & Snooker, Boxing, Cờ tướng và Đá cầu trong nhà. Thời gian thi đấu trải dài từ 7 giờ đến 22 giờ, tại nhiều địa điểm như Sân vận động Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ, Nhà thi đấu Quân khu 7 và các cơ sở thể thao trên địa bàn thành phố.

Các môn thi đấu tại Đồng Tháp và Đồng Nai

Tại Đồng Tháp, môn Pencak Silat diễn ra từ 8 giờ 30 đến 22 giờ 30 tại Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn. Trong khi đó, môn Wushu được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao phường Tân Triều, TP. Đồng Nai, với các nội dung bắt đầu lúc 8 giờ 30 và 14 giờ 30.

Bên cạnh đó, môn Rowing diễn ra từ 8 giờ 30 đến 12 giờ tại Hồ Đá Bàng; môn Bắn cung thi đấu từ 8 giờ đến 11 giờ tại Sân vận động Lam Sơn, phường Vũng Tàu.

Theo dõi các cuộc tranh tài trên các nền tảng HTV

Khán giả có thể theo dõi các nội dung thi đấu được phát sóng trên HTV4, HTV Thể thao, HTV Du lịch & Cuộc sống, HTVC+ và các kênh YouTube HTV Thể thao, HTV Entertainment.

Các cuộc tranh tài trong ngày 28/11 hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn, tiếp tục góp phần tạo nên không khí sôi động tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.