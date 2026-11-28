Võ cổ truyền – Khẳng định bản lĩnh võ Việt

Võ cổ truyền là sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và tính linh hoạt trong từng đòn thế. Qua mỗi phần thi, các vận động viên có cơ hội thể hiện khả năng chuyên môn, sự chính xác và bản lĩnh thi đấu.

Các cuộc tranh tài buổi tối tiếp tục góp phần tôn vinh giá trị võ thuật dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội để các võ sĩ chinh phục những thành tích cao tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả môn Võ cổ truyền.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn tranh tài trên các nền tảng của HTV.