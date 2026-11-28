Điền kinh – Chinh phục giới hạn bản thân

Mỗi nội dung điền kinh là một thử thách riêng về tốc độ, sức mạnh và sức bền. Để đạt thành tích tốt, vận động viên cần duy trì phong độ, phát huy kỹ thuật và phân phối thể lực hợp lý trong quá trình thi đấu.

Những cuộc tranh tài tiếp tục mang đến cơ hội để các vận động viên khẳng định năng lực, cạnh tranh thành tích và hướng đến những tấm huy chương tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả môn Điền kinh.

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