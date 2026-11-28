Bóng đá nam trong nhà – Tranh vé vào chung kết

Bước vào vòng bán kết, Hà Nội và Đà Nẵng đều hướng đến chiến thắng để giành quyền góp mặt trong trận chung kết. Tốc độ xử lý, khả năng phối hợp nhóm và sự chính xác trong những pha dứt điểm sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên khác biệt.

Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra quyết liệt khi cả hai đội đều đứng trước cơ hội tiến gần hơn đến ngôi vô địch. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả trận đấu.

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