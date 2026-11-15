Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Được xem là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, khả năng tập trung và bản lĩnh tâm lý, Bowling mang đến những cuộc cạnh tranh đầy kịch tính qua từng lượt ném. Các vận động viên phải tính toán chính xác hướng bóng, lực ném và góc tiếp xúc để chinh phục những ki bowling. Một cú Strike hoàn hảo hay pha xử lý Spare thành công đều có thể tạo nên bước ngoặt, giúp vận động viên bứt phá điểm số và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Mỗi lượt ném là một thử thách, đòi hỏi sự ổn định và khả năng kiểm soát áp lực. Những màn rượt đuổi điểm số hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Bowling chiều 15/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.