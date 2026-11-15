Khởi tranh Canoeing, TP. Hồ Chí Minh giành 2 HCĐ trong ngày đầu

Sôi nổi các cuộc tranh tài trên đường đua xanh

Sáng nay 15/11, các nội dung Canoeing bắt đầu diễn ra tại cụm thi đấu Hồ Đá Bàng với sự góp mặt của những vận động viên hàng đầu đến từ khoảng 20 đơn vị trên cả nước. Đây là một trong những nội dung mở màn cho nhóm môn Đua thuyền tại Đại hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với những màn tranh tài đòi hỏi sức bền, kỹ thuật và khả năng phối hợp.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên bước vào tranh tài ở những nội dung Canoe đơn nam, đôi nam, đơn nữ và đôi nữ cự ly 1.000m. Trên đường đua, các tay chèo liên tục tăng tốc, duy trì nhịp chèo và nỗ lực bứt phá để tạo lợi thế về đích. Những cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đoàn trước khi bước vào Đại hội.

Các vận động viên bước vào tranh tài ở phân môn Canoeing tại Hồ Đá Bàng

Các đơn vị có lực lượng mạnh đã thể hiện ưu thế ở những nội dung đầu tiên. Trong khi đó, đoàn TP. Hồ Chí Minh tạm thời giành được 2 HCĐ. Đây chưa phải những nội dung được xem là thế mạnh của đội tuyển thành phố, vì vậy thành tích trong ngày mở màn cũng là bước khởi đầu để các vận động viên tiếp tục hướng đến những phần thi tiếp theo.

Với lịch thi đấu còn kéo dài, các tay chèo TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy khả năng, cạnh tranh thành tích ở những nội dung phù hợp với sở trường.

HTV truyền hình trực tiếp các môn thi đấu tại Đại hội

Đồng hành cùng Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, HTV triển khai truyền hình trực tiếp trọn vẹn 43 môn thi đấu, đưa không khí tranh tài đến gần hơn với khán giả.

Đáng chú ý, công tác truyền dẫn được thực hiện cả ở những môn thể thao ngoài trời như Canoeing, vốn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất phức tạp. Việc bảo đảm hình ảnh trực tiếp tại các địa điểm thi đấu góp phần giúp khán giả theo dõi đầy đủ diễn biến, những màn bứt tốc và khoảnh khắc về đích của vận động viên.

Công tác tổ chức và truyền dẫn hình ảnh trực tiếp môn Canoeing tại Đại hội

Thông qua hoạt động truyền hình trực tiếp, HTV tiếp tục đồng hành cùng các đoàn thể thao, lan tỏa không khí sôi nổi của Đại hội và đưa những nỗ lực thi đấu của vận động viên đến với đông đảo người hâm mộ cả nước.