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Thể thao

Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Vovinam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 với thêm một HCV nội dung quyền song luyện mã tấu nam và một HCĐ đối kháng. Cùng ngày, môn Judo khởi tranh tại phường Tam Thắng, quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Vovinam TP. Hồ Chí Minh bổ sung thành tích ở nội dung quyền và đối kháng

Tại nội dung quyền song luyện mã tấu nam diễn ra trong chiều 15/11, bộ đôi võ sĩ Nguyễn Trường Thọ và Lê Thanh Tuấn của TP. Hồ Chí Minh đã có phần trình diễn nổi bật. Với sự phối hợp ăn ý, những động tác dứt khoát, chuẩn xác cùng khả năng kiểm soát kỹ thuật tốt, hai vận động viên đã chinh phục ban trọng tài, qua đó mang về thêm một tấm HCV cho đội tuyển Vovinam thành phố.

Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên- Ảnh 1.
Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên- Ảnh 2.
Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên- Ảnh 3.

Các võ sĩ Vovinam TP. Hồ Chí Minh thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026

Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và năng lực chuyên môn của các võ sĩ chủ nhà ở nhóm nội dung biểu diễn quyền. Song luyện mã tấu không chỉ đòi hỏi kỹ thuật sử dụng binh khí mà còn yêu cầu sự đồng bộ trong từng động tác, khả năng phối hợp nhịp nhàng và sự chính xác trong các tình huống xử lý. Phần thi thành công của Trường Thọ và Thanh Tuấn đã góp thêm dấu ấn cho Vovinam TP. Hồ Chí Minh tại kỳ Đại hội năm nay.

Ở nội dung đối kháng hạng cân trên 60 kg đến dưới 65 kg nam, võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm cũng thi đấu nỗ lực và giành HCĐ. Trước đó, đội tuyển Vovinam TP. Hồ Chí Minh đã có thêm một HCV ở hạng cân trên 65 kg đến dưới 70 kg nam và một HCB ở hạng cân trên 45 kg đến dưới 50 kg nam.

Như vậy, với những kết quả đạt được trong ngày thi đấu 15/11, các võ sĩ thành phố tiếp tục đóng góp thành tích quan trọng vào cuộc đua huy chương của đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là động lực để toàn đội hướng đến những nội dung tranh tài tiếp theo.

Judo quy tụ hơn 300 vận động viên từ 16 tỉnh, thành

Cũng trong ngày 15/11, môn Judo chính thức khởi tranh tại phường Tam Thắng, quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành trên cả nước. Các võ sĩ bước vào tranh tài ở 32 nội dung thuộc ba nhóm: đối kháng cá nhân với 18 hạng cân, đối kháng đồng đội với 4 nội dung và quyền Kata với 10 nội dung.

Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên- Ảnh 4.
Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên- Ảnh 5.

Không khí tranh tài sôi nổi của môn Judo tại Đại hội

Với số lượng nội dung thi đấu đa dạng, Judo hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, đòi hỏi vận động viên phải kết hợp sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và khả năng phán đoán tình huống. Ở các trận đối kháng, sự chủ động trong chiến thuật, khả năng tận dụng thời cơ và những pha xử lý chính xác có thể tạo nên khác biệt. Trong khi đó, nội dung Kata đề cao tính chuẩn mực, sự phối hợp và độ chính xác của từng kỹ thuật.

Chương trình thi đấu môn Judo kéo dài đến ngày 20/11. Toàn bộ diễn biến các nội dung sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV Thể thao, giúp khán giả thuận tiện theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên trên hành trình chinh phục huy chương tại Đại hội.

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