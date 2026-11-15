Trên thảm đấu, mỗi vận động viên đều phải thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và khả năng vận dụng chiến thuật linh hoạt. Những pha quật ngã dứt khoát, kỹ thuật khóa siết chính xác cùng các tình huống phản công nhanh hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính.

Khi cuộc đua huy chương ngày càng quyết liệt, từng trận đấu đều là cơ hội để các võ sĩ khẳng định năng lực và chinh phục thành tích cao nhất.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo chiều 15/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.