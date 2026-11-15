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Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn Quốc 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Tiếp nối những màn tranh tài sôi động buổi sáng, các võ sĩ Judo tiếp tục bước vào loạt trận đối kháng hấp dẫn trong chiều nay (15/11), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026.

Trên thảm đấu, mỗi vận động viên đều phải thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và khả năng vận dụng chiến thuật linh hoạt. Những pha quật ngã dứt khoát, kỹ thuật khóa siết chính xác cùng các tình huống phản công nhanh hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính.

Trực tiếp môn Judo chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn Quốc 2026 - Ảnh 1.

Khi cuộc đua huy chương ngày càng quyết liệt, từng trận đấu đều là cơ hội để các võ sĩ khẳng định năng lực và chinh phục thành tích cao nhất.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo chiều 15/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.

Danh sách tập

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 15:08 15/11/2026

(HTV) - Không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026 tiếp tục nóng lên trong chiều nay (15/11) với những màn so tài hấp dẫn ở bộ môn Bowling.

Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 15:08 15/11/2026

(HTV) - Tiếp nối không khí tranh tài sôi động, các võ sĩ Vovinam tiếp tục bước vào những nội dung thi đấu hấp dẫn trong chiều nay (15/11), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026.

Trực tiếp môn Judo | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp môn Judo | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 09:15 15/11/2026

(HTV) - Không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026 tiếp tục nóng lên với những trận đấu hấp dẫn ở bộ môn Judo. Sáng nay (15/11), các võ sĩ đến từ nhiều đơn vị trên cả nước bước vào loạt trận đối kháng, mang đến những màn so tài quyết liệt và giàu cảm xúc.

Trực tiếp môn Canoeing | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp môn Canoeing | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 08:01 15/11/2026

(HTV) - Sáng 15/11, môn Canoeing chính thức bước vào ngày tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, mang đến những màn đua tốc độ hấp dẫn cùng không khí thi đấu sôi nổi.

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

Thể thao 07:00 15/11/2026

(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục bước vào ngày tranh tài 15/11 với 5 môn thể thao gồm Canoeing, Bowling, Judo, Kickboxing và Vovinam. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hứa hẹn mang đến ngày thi đấu sôi động.

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 19:59 14/11/2026

Đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh

Thể thao 19:08 14/11/2026

Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh sáng 14/11 tại TP. Hồ Chí Minh, với hơn 400 vận động viên tranh tài ở 26 bộ huy chương.

TP. Hồ Chí Minh quyết bảo vệ ngôi đầu Judo | Đại hội Thể thao toàn quốc

TP. Hồ Chí Minh quyết bảo vệ ngôi đầu Judo | Đại hội Thể thao toàn quốc

Thể thao 16:00 14/11/2026

Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 304 võ sĩ thuộc 16 đơn vị, trong đó chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Trực tiếp bán kết kickboxing chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trực tiếp bán kết kickboxing chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 14:00 14/11/2026

Các trận bán kết môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào chiều 14/11, với những màn đối đầu quyết liệt giữa các võ sĩ.

Trực tiếp bán kết Vovinam chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trực tiếp bán kết Vovinam chiều 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 13:30 14/11/2026

Các trận bán kết môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra vào chiều 14/11, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn.

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