Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh ngày 18/11

Trong ngày 18/11, các môn Judo, Bowling, Vovinam, Cầu lông thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh với nhiều khung giờ khác nhau.

Cụ thể, Judo tranh tài từ 9 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ tại Nhà thi đấu TDTT TP. Hồ Chí Minh (KV III - Bà Rịa Vũng Tàu). Vovinam diễn ra từ 14 giờ đến 18 giờ tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Chánh Hưng.

Trong khi đó, Bowling được tổ chức từ 14 giờ 30 đến 18 giờ tại Trung tâm Bowling Super Lanez. Ở môn Cầu lông, các nội dung thi đấu diễn ra từ 8 giờ 30 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Các nội dung thi đấu tại Hồ Đá Bàng, Hồ Tràm

Môn Canoeing diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại Hồ Đá Bàng. Bên cạnh đó, Bóng chuyền bãi biển tranh tài tại bãi biển Hồ Tràm với hai khung giờ từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 16 giờ 30.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các môn thi đấu trong ngày 18/11 trên các kênh HTV4, HTV Thể thao, HTVC, HTV Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể Thao.

Với 6 môn thể thao cùng nhiều nội dung tranh tài, ngày 18/11 hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, tiếp tục khuấy động không khí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.