Toàn cảnh buổi sơ duyệt Lễ khai mạc

Tối 17/11, buổi sơ duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại sân khấu chính ở Công viên Bờ sông Sài Gòn (Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh). Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng trước khi sự kiện chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21/11/2026.

Không gian sân khấu được đầu tư với các hạng mục phục vụ chương trình, gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và khu vực khán đài. Công tác chuẩn bị hướng đến việc bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, tổ chức và vận hành cho Lễ khai mạc.

Toàn cảnh sân khấu và khu vực khán đài được đầu tư quy mô

Rà soát từng hạng mục, sẵn sàng cho Lễ khai mạc Đại hội

Các hạng mục văn nghệ khai mạc và diễu hành của các đoàn thể thao được rà soát trong buổi sơ duyệt Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đánh dấu sự trở lại của TP. Hồ Chí Minh trên cương vị địa phương đăng cai sau 20 năm.

Các hạng mục văn nghệ khai mạc và diễu hành của các đoàn thể thao được rà soát trong buổi sơ duyệt

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đánh dấu sự trở lại của TP. Hồ Chí Minh trên cương vị địa phương đăng cai sau 20 năm. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11/2026 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, truyền hình trực tiếp trên các hạ tầng của HTV.







